Источник: Полесье отказалось от подписания Ермакова и Домчака

Руководство «Полесья» планировало усилить вратарскую позицию летом за счет подписания двух украинских голкиперов, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Первая кандидатура – 24-летний вратарь израильского «Маккаби Хайфа» Георгий Ермаков, за которого запросили 3 млн евро. Вторая – 18-летний голкипер «Карпат» Назар Домчак, которого львовяне оценили в 5 млн евро. В обоих случаях «Полесье» не согласилось с ценой и отказалось от переговоров.

По словам Бурбаса, на Ермакова также претендует «Металлист 1925», но пока руководство харьковского клуба еще торгуется с израильтянами. «Желто-синие» готовы выложить за игрока 2,5 млн евро.

На счету Ермакова 43 пропущенных мяча в 35 матчах за «Маккаби». 12 раз он отыграл на ноль. У Домчака 24 пропущенных гола в 26 матчах и 14 «сухих» игр.