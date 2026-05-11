Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Полесье отказалось от подписания Ермакова и Домчака
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 16:09 | Обновлено 11 мая 2026, 16:30
855
2

Источник: Полесье отказалось от подписания Ермакова и Домчака

Стоимость игроков не устроила житомирский клуб

11 мая 2026, 16:09 | Обновлено 11 мая 2026, 16:30
855
2 Comments
Источник: Полесье отказалось от подписания Ермакова и Домчака
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

Руководство «Полесья» планировало усилить вратарскую позицию летом за счет подписания двух украинских голкиперов, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

Первая кандидатура – 24-летний вратарь израильского «Маккаби Хайфа» Георгий Ермаков, за которого запросили 3 млн евро. Вторая – 18-летний голкипер «Карпат» Назар Домчак, которого львовяне оценили в 5 млн евро. В обоих случаях «Полесье» не согласилось с ценой и отказалось от переговоров.

По словам Бурбаса, на Ермакова также претендует «Металлист 1925», но пока руководство харьковского клуба еще торгуется с израильтянами. «Желто-синие» готовы выложить за игрока 2,5 млн евро.

На счету Ермакова 43 пропущенных мяча в 35 матчах за «Маккаби». 12 раз он отыграл на ноль. У Домчака 24 пропущенных гола в 26 матчах и 14 «сухих» игр.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Будем разбираться, потому что так не может быть»
ОФИЦИАЛЬНО. Тернопольская Нива уволила Дулуба
Динамо нацелилось на защитника-легионера. Известна сумма трансфера
Георгий Ермаков Назар Домчак Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы Карпаты Львов Маккаби Хайфа
Андрей Плыгун Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Первой лиги вышел к болельщикам с заявлением: провалили сезон
Футбол | 11 мая 2026, 13:34 0
Клуб Первой лиги вышел к болельщикам с заявлением: провалили сезон
Клуб Первой лиги вышел к болельщикам с заявлением: провалили сезон

«Нива» Тернополь взяла ответственность за результаты

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 5
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Футбол | 11.05.2026, 12:43
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Футбол | 10.05.2026, 23:57
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Чемпионское Эль-Классико. Барселона выиграла титул, обыграв Реал
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
надо им Нещерета предложить по скидке
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме
10.05.2026, 14:23 3
Теннис
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 5
Бокс
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
Миколенко выбрал клуб, с которым свяжет свое будущее
10.05.2026, 07:02 2
Футбол
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
Украинцы услышали неприятные новости от Мальдеры. Идет серьезная борьба
10.05.2026, 08:59 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 23
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 91
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 2
Футбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем