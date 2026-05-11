Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Англии рассказали о планах Вулвз на Лиму, которым интересуется Шахтер
Англия
11 мая 2026, 15:01 |
В Англии рассказали о планах Вулвз на Лиму, которым интересуется Шахтер

Английский клуб хотел бы сохранить футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Педро Лима

«Вулверхэмптон» намерен сохранить бразильского защитника Педро Лиму. Об этом сообщает Molineux News.

По информации источника, английский клуб, который по итогам текущего сезона вылетит в Чемпионшип, планировал сохранить 19-летнего футболиста.

Как стало известно Sport.ua, донецкий «Шахтер» ведет переговоры с «волками» по трансферу бразильского фулбека. В текущем сезоне на его счету 19 матчей на клубном уровне, в которых он отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что Арда Туран попросил «Шахтер» подписать игрока «Галатасарая».

