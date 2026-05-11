В Англии рассказали о планах Вулвз на Лиму, которым интересуется Шахтер
Английский клуб хотел бы сохранить футболиста
«Вулверхэмптон» намерен сохранить бразильского защитника Педро Лиму. Об этом сообщает Molineux News.
По информации источника, английский клуб, который по итогам текущего сезона вылетит в Чемпионшип, планировал сохранить 19-летнего футболиста.
Как стало известно Sport.ua, донецкий «Шахтер» ведет переговоры с «волками» по трансферу бразильского фулбека. В текущем сезоне на его счету 19 матчей на клубном уровне, в которых он отличился одним ассистом.
Ранее сообщалось о том, что Арда Туран попросил «Шахтер» подписать игрока «Галатасарая».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
