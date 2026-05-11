Шахтер приближается к подписанию защитника из АПЛ
Ряды горняков может пополнить Педро Лима из «Вулверхэмптона»
Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» может подписать бразильского правого защитника «Вулверхэмптона» Педро Лиму.
Стороны ведут переговоры по трансферу 19-летнего футболиста. Сумма потенциальной сделки остается неизвестной, при этом клубы близки к соглашению.
Первую часть текущего сезона Педро Лима провел на правах аренды за вторую команду «Порту», а начиная с зимы подпускается к основной команде «волков», которые гарантировано покинут АПЛ по окончанию чемпионата – команда с 18 очками после 36 туров занимает 20-е место.
Всего на счету Педро Лимы 19 матчей в текущем сезоне и один ассист, который он отдал еще в Португалии.
В «Вулверхэмптон» фулбек перешел зимой 2024 года из бразильского клуба «Спорт Рефице», выступающего во втором по силе дивизионе страны.
«Шахтер» после победы над «Полтавой» в матче 27-го тура УПЛ (4:0) стал чемпионом Украины, в активе подопечных Арды Турана 66 баллов.
