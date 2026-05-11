Шахтер приближается к подписанию защитника из АПЛ

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» может подписать бразильского правого защитника «Вулверхэмптона» Педро Лиму.

Стороны ведут переговоры по трансферу 19-летнего футболиста. Сумма потенциальной сделки остается неизвестной, при этом клубы близки к соглашению.

Первую часть текущего сезона Педро Лима провел на правах аренды за вторую команду «Порту», а начиная с зимы подпускается к основной команде «волков», которые гарантировано покинут АПЛ по окончанию чемпионата – команда с 18 очками после 36 туров занимает 20-е место.

Всего на счету Педро Лимы 19 матчей в текущем сезоне и один ассист, который он отдал еще в Португалии.

В «Вулверхэмптон» фулбек перешел зимой 2024 года из бразильского клуба «Спорт Рефице», выступающего во втором по силе дивизионе страны.

«Шахтер» после победы над «Полтавой» в матче 27-го тура УПЛ (4:0) стал чемпионом Украины, в активе подопечных Арды Турана 66 баллов.