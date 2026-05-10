Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

«Шахтер» может в скором времени продать своего нападающего Кауна Элиаса.

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к 20-летнему форварду проявляют «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд. Ранее сообщалось, что за бразильцем также внимательно следит «Галатасарай».

Помимо европейских грандов, борьбу за Элиаса продолжает «Фламенго». По данным источника, бразильский клуб уже предлагал за нападающего 22 миллиона евро, однако «горняки» отказались продавать футболиста.

Сообщается, что «Шахтер» оценивает своего форварда в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кауан Элиас провел 35 матчей в составе донецкой команды, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.