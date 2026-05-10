Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 22:22 | Обновлено 10 мая 2026, 22:25
2408
0

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

10 мая 2026, 22:22 | Обновлено 10 мая 2026, 22:25
2408
0
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

«Шахтер» может в скором времени продать своего нападающего Кауна Элиаса.

По информации журналиста Экрема Конура, интерес к 20-летнему форварду проявляют «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд. Ранее сообщалось, что за бразильцем также внимательно следит «Галатасарай».

Помимо европейских грандов, борьбу за Элиаса продолжает «Фламенго». По данным источника, бразильский клуб уже предлагал за нападающего 22 миллиона евро, однако «горняки» отказались продавать футболиста.

Сообщается, что «Шахтер» оценивает своего форварда в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кауан Элиас провел 35 матчей в составе донецкой команды, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

По теме:
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после того, как Куртуа пропустил от Барселоны
Шахтер в двадцатый раз сыграет в Лиге чемпионов
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кауан Элиас трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ Шахтер Донецк Барселона Фламенго Боруссия Дортмунд Экрем Конур
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10 мая 2026, 10:04 0
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Футбол | 10 мая 2026, 18:55 10
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ

Дмитрий Ризнык отметил игру «Полесья» и «ЛНЗ»

Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10.05.2026, 07:40
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
Футбол | 10.05.2026, 22:39
Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
08.05.2026, 22:59 193
Хоккей
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
10.05.2026, 13:42 79
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 20
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем