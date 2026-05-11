Арда Туран попросил Шахтер подписать игрока, ставшего чемпионом страны

Вингер турецкого «Галатасарая» Ахмед Кутуджу может покинуть Суперлигу после того, как стал чемпионом сезона 2025/26 и присоединиться к украинскому клубу.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер» и главный тренер Арда Туран, который считает игрока идеальным вариантом для усиления линии атаки.

«Донецкий клуб под руководством Турана завоевал титул чемпиона Премьер-лиги и начал трансферную деятельность в преддверии нового сезона. Тренер хочет видеть в своей команде Ахмеда Кутуджу, выступающего за «Галатасарай».

Арда запросил трансфер футболиста, однако переговоры между сторонами пока не принесли результатов», – сообщил источник.

Кутуджу провел 17 матчей в составе турецкого клуба, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.

Кутуджу стал чемпионом Турции в составе «Галатасарая» после победы над «Антальяспор» (4:2) в матче 33-го тура, который состоялся в субботу, 9 мая.