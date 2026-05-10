10 мая 2026, 04:08 | Обновлено 10 мая 2026, 04:11
Чемпионат Турции: чемпионский камбек Галатасарая, дубль Фреда

Состоялись 9 матчей чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 мая 2026 года, состоялись матчи 33-го тура чемпионата Турции.

В Суперлиге в этот день было сыграно 9 матчей.

«Галатасарай» в матче с «Антальяспором» совершил камбэк, который принес клубу чемпионство, а экс-полузащитник донецкого «Шахтера» Фред оформил дубль в матче с «Коньяспором».

Суперлига 2025/26. 33-й тур, 9 мая

Аланьяспор – Кайсериспор – 3:1

Голы: Элия, 7, Хадерджонаж, 40 (пен.), Кая, 61 – Бенеш, 13

Башакшехир – Самсунспор – 3:0

Голы: Шомуродов, 6 (пен.), Сари, 43, Файзуллаев, 78

Галатасарай – Антальяспор – 4:2

Голы: Лемина, 56, Осимхен, 66 (пен.), 88, Айхан, 90+5 – Дикмен, 45+3, 62

Гезтепе – Газиантеп – 2:1

Голы: Абена, 4 (автогол), Же, 80 – Байо, 56

Генчлербирлиги – Касымпаша – 3:2

Голы: Траоре, 42, Гутас, 45+4, Тонгья, 70 (пен.) – Бенедичак, 1, 12 (пен.)

Эюпспор – Ризеспор – 4:0

Голы: Бозок, 18 (пен.), Алтунбаш, 29, Калегари, 45+1, Акбаба, 88

Коджаэлиспор – Карагюмрюк – 0:1

Гол: Чинар, 70

Коньяспор – Фенербахче – 0:3

Голы: Фред, 13, 72, Браун, 57

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 33 24 5 4 77 - 29 17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор 77
2 Фенербахче 33 21 10 2 74 - 34 17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче 73
3 Трабзонспор 33 20 9 4 61 - 36 17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор 69
4 Бешикташ 33 17 8 8 57 - 38 17.05.26 20:00 Ризеспор - Бешикташ09.05.26 Бешикташ 1:2 Трабзонспор01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор 59
5 Гёзтепе 33 14 13 6 42 - 29 17.05.26 20:00 Самсунспор - Гёзтепе09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп02.05.26 Трабзонспор 1:1 Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша 55
6 Истанбул Башакшехир 33 15 9 9 56 - 34 17.05.26 20:00 Газиантеп - Истанбул Башакшехир09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Фенербахче 3:1 Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги 54
7 Самсунспор 33 12 12 9 43 - 45 17.05.26 20:00 Самсунспор - Гёзтепе09.05.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Самсунспор02.05.26 Самсунспор 4:1 Галатасарай27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор 48
8 Ризеспор 33 10 10 13 44 - 50 17.05.26 20:00 Ризеспор - Бешикташ09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп 40
9 Коньяспор 33 10 10 13 42 - 48 17.05.26 20:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Коньяспор 0:3 Фенербахче01.05.26 Ризеспор 3:2 Коньяспор27.04.26 Коньяспор 2:1 Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк 40
10 Коджаелиспор 33 9 10 14 26 - 37 17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор 37
11 Аланьяспор 33 7 16 10 40 - 39 17.05.26 20:00 Карагюмрюк - Аланьяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор27.04.26 Аланьяспор 2:3 Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор 37
12 Газиантеп 33 9 10 14 42 - 56 17.05.26 20:00 Газиантеп - Истанбул Башакшехир09.05.26 Гёзтепе 2:1 Газиантеп01.05.26 Газиантеп 0:2 Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп 37
13 Эюпспор 33 8 8 17 30 - 45 17.05.26 20:00 Фенербахче - Эюпспор09.05.26 Эюпспор 4:0 Ризеспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор 32
14 Касымпаша 33 7 11 15 32 - 49 17.05.26 20:00 Касымпаша - Галатасарай09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Касымпаша 1:1 Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша 32
15 Генчлербирлиги 33 8 7 18 33 - 47 17.05.26 20:00 Трабзонспор - Генчлербирлиги09.05.26 Генчлербирлиги 3:2 Касымпаша03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги 31
16 Антальяспор 33 7 8 18 32 - 55 17.05.26 20:00 Антальяспор - Коджаелиспор09.05.26 Галатасарай 4:2 Антальяспор03.05.26 Антальяспор 0:0 Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор 29
17 Кайсериспор 33 5 12 16 25 - 61 17.05.26 20:00 Кайсериспор - Коньяспор09.05.26 Аланьяспор 3:1 Кайсериспор03.05.26 Кайсериспор 1:1 Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче 27
18 Карагюмрюк 33 7 6 20 29 - 53 17.05.26 20:00 Карагюмрюк - Аланьяспор09.05.26 Коджаелиспор 0:1 Карагюмрюк03.05.26 Карагюмрюк 1:0 Генчлербирлиги27.04.26 Бешикташ 0:0 Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк 27
События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Франко Тонгья (Генчлербирлиги).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Димитрис Гутас (Генчлербирлиги), асcист Metehan Mimaroglu.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Адама Траоре (Генчлербирлиги), асcист Огулкан Улгюн.
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Адриан Бенедычак (Касымпаша).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Бенедычак (Касымпаша), асcист Фуссени Диабате.
