Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре

Как стало известно Sport.ua, в поединке 28 тура УПЛ с «Металлистом 1925» львовским «Карпатам» точно не помогут травмированные полузащитник Марко Сапуга и один из лучших бомбардиров Премьер-лиги Бабукарр Фаал. Из-за перебора желтых карт вынужден будет пропустить матч и стоппер Виталий Холод.

По имеющейся информации, под вопросом участие в противостоянии легионеров Бруниньо, Стенио, Педросо и Пауло Витора, которые из-за повреждений отсутствовали и в предыдущем поединке с «Кривбассом».

«Зелено-белые» набрали 37 очков и занимают 9 место в чемпионате, а с харьковчанами сыграют в Житомире 12 мая.

Ранее один из лучших игроков УПЛ отказался играть за «Динамо».