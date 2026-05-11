Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 13:44 | Обновлено 11 мая 2026, 13:52
Один из лучших бомбардиров УПЛ не сыграет в ближайшем туре

У «Карпат» существенные потери

ФК Карпаты. Бабукарр Фаал

Как стало известно Sport.ua, в поединке 28 тура УПЛ с «Металлистом 1925» львовским «Карпатам» точно не помогут травмированные полузащитник Марко Сапуга и один из лучших бомбардиров Премьер-лиги Бабукарр Фаал. Из-за перебора желтых карт вынужден будет пропустить матч и стоппер Виталий Холод.

По имеющейся информации, под вопросом участие в противостоянии легионеров Бруниньо, Стенио, Педросо и Пауло Витора, которые из-за повреждений отсутствовали и в предыдущем поединке с «Кривбассом».

«Зелено-белые» набрали 37 очков и занимают 9 место в чемпионате, а с харьковчанами сыграют в Житомире 12 мая.

Андрей Писаренко
