Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо

Нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал не планирует переходить в киевское «Динамо». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, форвард отказался от варианта с киевским клубом, поскольку хочет продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Сообщается, что после удачных выступлений в чемпионате Украины Фаал уже привлек внимание иностранных команд. Среди клубов, интересующихся игроком, называют «Викторию Пльзень». Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе со стороны «Удинезе».

В нынешнем сезоне гамбийский нападающий стал одним из самых заметных игроков львовской команды – в его активе девять голов и пять ассистов в чемпионате Украины по футболу.