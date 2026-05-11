Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо
Фаала в «Динамо» не будет
Нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал не планирует переходить в киевское «Динамо». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, форвард отказался от варианта с киевским клубом, поскольку хочет продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Сообщается, что после удачных выступлений в чемпионате Украины Фаал уже привлек внимание иностранных команд. Среди клубов, интересующихся игроком, называют «Викторию Пльзень». Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе со стороны «Удинезе».
В нынешнем сезоне гамбийский нападающий стал одним из самых заметных игроков львовской команды – в его активе девять голов и пять ассистов в чемпионате Украины по футболу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
