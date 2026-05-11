Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 12:18 |
1386
5

Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо

Фаала в «Динамо» не будет

11 мая 2026, 12:18 |
1386
5 Comments
Один из лучших игроков УПЛ категорически отказался играть за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Бабукарр Фаал

Нападающий «Карпат» Бабукарр Фаал не планирует переходить в киевское «Динамо». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, форвард отказался от варианта с киевским клубом, поскольку хочет продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Сообщается, что после удачных выступлений в чемпионате Украины Фаал уже привлек внимание иностранных команд. Среди клубов, интересующихся игроком, называют «Викторию Пльзень». Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе со стороны «Удинезе».

В нынешнем сезоне гамбийский нападающий стал одним из самых заметных игроков львовской команды – в его активе девять голов и пять ассистов в чемпионате Украины по футболу.

По теме:
Арда Туран попросил Шахтер подписать игрока, ставшего чемпионом страны
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Мбаппе может покинуть Реал и перебраться в АПЛ. Игрок определился с будущим
Динамо Киев трансферы Карпаты Львов Игорь Костюк трансферы УПЛ Бабукарр Фаал
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Футбол | 11 мая 2026, 09:54 4
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму

Каталонцы проявляют интерес к Элиасу

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10 мая 2026, 19:25 1
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил

Спортивный директор «горняков» выступил с заявлением после победы над «Полтавой»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10.05.2026, 13:42
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 11.05.2026, 07:17
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Буткевич предложил игроку сборной Украины продолжить карьеру в Полесье
Футбол | 11.05.2026, 10:27
Буткевич предложил игроку сборной Украины продолжить карьеру в Полесье
Буткевич предложил игроку сборной Украины продолжить карьеру в Полесье
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Логичное решение 
Ответить
+2
відмовив самому динамо? взагалі мізків немає
Ответить
+2
Хороший игрок. Желаем Фаалу, чтоб его мечта играть в Европе исполнилась!
Ответить
0
Бурбас не збреше. Особисто під кроваттю сидів коли домовлялися, і на балконі в Понтія Пілата був..
Ответить
0
он же не забивной. чисто башня для подыгрыша. это Гриша пытается Суркам своего клиента подсунуть.
берите лучше Сидуна из Эпицентра. Дешевле и лучше.
Ответить
-1
Кнаф -пнх.
Ответить
-2
Популярные новости
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 10
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 4
Бокс
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем