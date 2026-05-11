Франция11 мая 2026, 00:01 | Обновлено 11 мая 2026, 00:04
357
2
Полный матч Забарного. ПСЖ с голом Дуэ обыграл Брест
Парижская команда добыла минимальную победу
11 мая 2026, 00:01 | Обновлено 11 мая 2026, 00:04
357
10 мая в чемпионате Франции встретились «ПСЖ» и «Брест».
Матч 33-го тура Лиги 1 принял парижский стадион «Парк де Пренс».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Победу хозяевам поля принес единственный забитый мяч, автором которого стал французский вингер Дезире Дуэ.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле весь матч, без результативных действий.
Чемпионат Франции. 33-й тур
ПСЖ – Брест – 1:0
Гол: Дуэ, 82
Фото:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 мая 2026, 06:23 13
Донецкий Шахтер может стать чемпионом уже 10 мая
Футбол | 10 мая 2026, 07:40 7
Тренер должен возглавить «Панатинаикос»
Футбол | 10.05.2026, 18:55
Футбол | 10.05.2026, 08:40
Футбол | 10.05.2026, 22:41
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Хотілось би і в ЛЧ побачити Іллю але малоймовірно що зіграє у фіналі
ПСЖ в этом матче оформил чемпионство. Ланс в двух матчах против ПСЖ и Лиона 15 голов не забьет. Вероятность такого события около ноля.
Популярные новости
10.05.2026, 07:32 1
10.05.2026, 06:44 6
09.05.2026, 08:55 23
09.05.2026, 09:01 44
09.05.2026, 07:25 20
09.05.2026, 08:01
09.05.2026, 00:58 3