Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
ПСЖ
10.05.2026 22:00 - : -
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
10 мая 2026, 13:53 | Обновлено 10 мая 2026, 13:56
52
0

ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок 33-го тура Лиги 1 состоится 10 мая в 22:00 по Киеву

10 мая 2026, 13:53 | Обновлено 10 мая 2026, 13:56
52
0
ПСЖ – Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая на «Парк де Пренс» пройдет матч 33-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Брестом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«ПСЖ»

Команда несколько лет назад получила в роли очередного уже главного тренера Луиса Энрике. Оказалось, что именно он сумел привести ее к долгожданному успеху. В прошлом сезоне, потеряв уже последнюю мега-звезду, Мбаппе, парижане наконец-то выиграли Лигу чемпионов! И сейчас буквально в шаге от того, чтобы удержать «Ушастого». Снова очень постепенно набирая форму, французы дошли до полуфинала и в целом по делу выбили там «Баварию».

Понятно, что сейчас все мысли Забарного и компании о грядущем финале. В таких условиях не удивительно, что на Лигу 1 выставляется запасная обойма, в том числе и украинский новичок. Это выливается в осечки, вот и в прошлом туре ограничились ничьей с «Лорьяном». Впрочем, все равно в итоге весной оторвались от «Ланса» и уже понятно, что титул тут (в отличие от Кубка) будет сохранен.

«Брест»

Клуб откровенно скромен, особенно на фоне такого соперника. Впрочем, не стоит забывать, что по итогам позапрошлого сезона он сумел получить право сыграть в Лиге чемпионов. Где не ударил в грязь лицом, отправившись в плей-офф. Для того, чтобы там уступить как раз своим статусным землякам из столицы.

На внутренней арене удержаться на столь высоком уровне не получилось. Более того, регресс подопечных Эрика Руа только усилился сейчас. Мощно встретив весну (четыре победы при паре ничьих), дальше уже не получилось выигрывать, максимум, как с «Нантом» и «Лансом» брали ничьи. А в крайнем туре и вовсе уступили с разгромным счетом 0-4 «Парижу», будто перепутав, с кем из столичных команд играют.

Статистика личных встреч

Начиная с 2011 года, парижане выигрывали все свои поединки. И только раз, в начале позапрошлого календарного года, они ограничились только ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж верят в легкую победу хозяев. Ставим на «тотал меньше 3,5 голов» (коэффициент – 1,97).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
10 мая 2026 -
22:00
Брест
Тотал меньше 3,5 1,97 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мальорка – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Аякс – Утрехт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол ПСЖ - Брест ПСЖ Брест (Франция)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10 мая 2026, 10:04 0
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом

Митрофанов решил повесить перчатки на гвоздь

Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Футбол | 10 мая 2026, 09:44 1
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны

Ожидается появление Тибо Куртуа

Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10.05.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.05.2026, 13:30
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
Футбол | 10.05.2026, 14:30
В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
В Италии назвали клуб, за который будет играть Миколенко в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 14
Баскетбол
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 15
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 18
Хоккей
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
Игорь Суркис выступил с официальным заявлением о тренере Динамо
08.05.2026, 08:09 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем