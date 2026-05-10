10 мая на «Парк де Пренс» пройдет матч 33-го тура Лиги 1 Франции, в котором «ПСЖ» встретится с «Брестом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«ПСЖ»

Команда несколько лет назад получила в роли очередного уже главного тренера Луиса Энрике. Оказалось, что именно он сумел привести ее к долгожданному успеху. В прошлом сезоне, потеряв уже последнюю мега-звезду, Мбаппе, парижане наконец-то выиграли Лигу чемпионов! И сейчас буквально в шаге от того, чтобы удержать «Ушастого». Снова очень постепенно набирая форму, французы дошли до полуфинала и в целом по делу выбили там «Баварию».

Понятно, что сейчас все мысли Забарного и компании о грядущем финале. В таких условиях не удивительно, что на Лигу 1 выставляется запасная обойма, в том числе и украинский новичок. Это выливается в осечки, вот и в прошлом туре ограничились ничьей с «Лорьяном». Впрочем, все равно в итоге весной оторвались от «Ланса» и уже понятно, что титул тут (в отличие от Кубка) будет сохранен.

«Брест»

Клуб откровенно скромен, особенно на фоне такого соперника. Впрочем, не стоит забывать, что по итогам позапрошлого сезона он сумел получить право сыграть в Лиге чемпионов. Где не ударил в грязь лицом, отправившись в плей-офф. Для того, чтобы там уступить как раз своим статусным землякам из столицы.

На внутренней арене удержаться на столь высоком уровне не получилось. Более того, регресс подопечных Эрика Руа только усилился сейчас. Мощно встретив весну (четыре победы при паре ничьих), дальше уже не получилось выигрывать, максимум, как с «Нантом» и «Лансом» брали ничьи. А в крайнем туре и вовсе уступили с разгромным счетом 0-4 «Парижу», будто перепутав, с кем из столичных команд играют.

Статистика личных встреч

Начиная с 2011 года, парижане выигрывали все свои поединки. И только раз, в начале позапрошлого календарного года, они ограничились только ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы очень уж верят в легкую победу хозяев. Ставим на «тотал меньше 3,5 голов» (коэффициент – 1,97).