ПСЖ – Брест – 1:0. 90 минут Забарного, гол Дуэ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Франции
«ПСЖ» и «Брест» встретились в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Принимал матч «Парк де Пренс».
Победу парижской команде принес гол Дезире Дуэ.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля, провел на поел весь матч, без результативных действий.
С 73 пунктами «ПСЖ» идет первым в таблице. «Брест» с 38 пунктами – 12-й.
Чемпионат Франции. 33-й тур
ПСЖ – Брест – 1:0
Гол: Дуэ, 82
Видео голов и обзор матча:
События матча
