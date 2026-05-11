Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Брест – 1:0. 90 минут Забарного, гол Дуэ. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
10.05.2026 22:00 – FT 1 : 0
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
11 мая 2026, 01:58 | Обновлено 11 мая 2026, 02:00
222
0

ПСЖ – Брест – 1:0. 90 минут Забарного, гол Дуэ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Франции

11 мая 2026, 01:58 | Обновлено 11 мая 2026, 02:00
222
0
ПСЖ – Брест – 1:0. 90 минут Забарного, гол Дуэ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

«ПСЖ» и «Брест» встретились в матче 33-го тура чемпионата Франции.

Принимал матч «Парк де Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победу парижской команде принес гол Дезире Дуэ.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев поля, провел на поел весь матч, без результативных действий.

С 73 пунктами «ПСЖ» идет первым в таблице. «Брест» с 38 пунктами – 12-й.

Чемпионат Франции. 33-й тур

ПСЖ – Брест – 1:0

Гол: Дуэ, 82

Видео голов и обзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Дезире Дуэ (ПСЖ), асcист Лукас-Франсуа Эрнандес.
По теме:
Милан – Аталанта – 2:3. Шоу на Сан Сиро. Видео голов и обзор матча
Эредивизи: безумие Аякса и Утрехта, перенос из-за драки фанатов
Чемпионат Франции: шоу от Лорьяна, победа Марселя
Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Брест видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Футбол | 10 мая 2026, 13:42 85
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»

Тренер высказался о матче Динамо против ЛНЗ в 27 туре УПЛ

Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
MMA | 10 мая 2026, 07:00 0
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE

Турнир по смешанным единоборствам состоится в ночь на 10 мая в американском Ньюарке

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 10.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
ФОТО. Барселона – чемпион: как прошло последнее Эль Классико сезона?
Футбол | 11.05.2026, 02:40
ФОТО. Барселона – чемпион: как прошло последнее Эль Классико сезона?
ФОТО. Барселона – чемпион: как прошло последнее Эль Классико сезона?
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хема
Футбол | 10.05.2026, 20:33
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хема
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хема
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 8
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 85
Футбол
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
09.05.2026, 08:55
Теннис
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
Реал определился со стартовым вратарем на матч против Барселоны
10.05.2026, 09:44 1
Футбол
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
09.05.2026, 14:35 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем