Эредивизи: безумие Аякса и Утрехта, перенос из-за драки фанатов

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялись матчи 33-го тура чемпионата Нидерландов.

В Эредивизи в этот день было сыграно 9 матчей.

Одна из игр, между «НАК Бреда» и «Херенвеном», не была доиграна из-за столкновения болельщиков на трибунах. Игра была приостановлена на 83-й минуте при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

«Аякс» и «Утрехт» показали сумасшедшую концовку с 3 голами после 81-й минуты. Александр Зинченко и Артем Степанов не попали в заявки своих команд из-за травм.

Эредивизи 2025/26. 33-й тур, 10 мая

Аякс – Утрехт – 1:2

Голы: Вегхорст, 84 – Вестерлунд, 81, ван ден Хорн, 90+6

Гоу Эхед Иглс – ПСВ – 1:4

Голы: Сюре, 26 (пен.) – Перишич, 19, 70, ПепиЮ 45+2, Ваннер, 82

Гронинген – Неймеген – 2:1

Голы: Ренте, 45+3, Ланд, 51 – Неяшмич, 76

Эксельсиор – Волендам – 1:1

Голы: Ях, 38 (автогол) – Паувельс, 2

Ситтард – Зволле – 3:2

Голы: Дейвестейн, 21, Укили, 50, Сирхюйс, 65 – Рейзигер, 75, Буурмеестер, 90+3

Твенте – Спарта – 4:0

Голы: ван ден Белт, 58, 59, Глинссон, 71, Ротс, 78

Телстар – Хераклес – 3:0

Голы: Офферхаус, 70, Нослин, 72, Гардевельд, 77

Удаление: Куленович, 90+2

Фейеноорд – АЗ – 1:1

Голы: Хадж Мусса, 57 – Перротт, 1

Турнирная таблица