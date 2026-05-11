Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эредивизи: безумие Аякса и Утрехта, перенос из-за драки фанатов
Чемпионат Нидерландов
Твенте
10.05.2026 17:45 – FT 4 : 0
Спарта Роттердам
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
11 мая 2026, 01:18 | Обновлено 11 мая 2026, 01:55
112
0

Эредивизи: безумие Аякса и Утрехта, перенос из-за драки фанатов

Состоялось 9 матчей чемпионата Нидерландов

11 мая 2026, 01:18 | Обновлено 11 мая 2026, 01:55
112
0
Эредивизи: безумие Аякса и Утрехта, перенос из-за драки фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 мая 2026 года, состоялись матчи 33-го тура чемпионата Нидерландов.

В Эредивизи в этот день было сыграно 9 матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Одна из игр, между «НАК Бреда» и «Херенвеном», не была доиграна из-за столкновения болельщиков на трибунах. Игра была приостановлена на 83-й минуте при счете 2:0 в пользу хозяев поля.

«Аякс» и «Утрехт» показали сумасшедшую концовку с 3 голами после 81-й минуты. Александр Зинченко и Артем Степанов не попали в заявки своих команд из-за травм.

Эредивизи 2025/26. 33-й тур, 10 мая

Аякс – Утрехт – 1:2
Голы: Вегхорст, 84 – Вестерлунд, 81, ван ден Хорн, 90+6

Гоу Эхед Иглс – ПСВ – 1:4
Голы: Сюре, 26 (пен.) – Перишич, 19, 70, ПепиЮ 45+2, Ваннер, 82

Гронинген – Неймеген – 2:1
Голы: Ренте, 45+3, Ланд, 51 – Неяшмич, 76

Эксельсиор – Волендам – 1:1
Голы: Ях, 38 (автогол) – Паувельс, 2

Ситтард – Зволле – 3:2
Голы: Дейвестейн, 21, Укили, 50, Сирхюйс, 65 – Рейзигер, 75, Буурмеестер, 90+3

Твенте – Спарта – 4:0
Голы: ван ден Белт, 58, 59, Глинссон, 71, Ротс, 78

Телстар – Хераклес – 3:0
Голы: Офферхаус, 70, Нослин, 72, Гардевельд, 77
Удаление: Куленович, 90+2

Фейеноорд – АЗ – 1:1
Голы: Хадж Мусса, 57 – Перротт, 1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 33 26 3 4 96 - 44 17.05.26 15:30 ПСВ Эйндховен - Твенте10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт 81
2 Фейеноорд 33 18 8 7 68 - 44 17.05.26 15:30 Зволле - Фейеноорд10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд 62
3 Твенте 33 15 13 5 58 - 35 17.05.26 15:30 ПСВ Эйндховен - Твенте10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген10.04.26 Твенте 2:1 Волендам04.04.26 Аякс 1:2 Твенте 58
4 НЕК Неймеген 33 15 11 7 75 - 52 17.05.26 15:30 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар25.04.26 Твенте 1:1 НЕК Неймеген12.04.26 НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген 56
5 Аякс 33 14 13 6 62 - 41 17.05.26 15:30 Херенвен - Аякс10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Аякс 2:2 ПСВ Эйндховен25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс04.04.26 Аякс 1:2 Твенте 55
6 АЗ Алкмаар 33 14 9 10 55 - 48 17.05.26 15:30 АЗ Алкмаар - НАК Бреда10.05.26 Фейеноорд 1:1 АЗ Алкмаар03.05.26 АЗ Алкмаар 2:2 Твенте23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард 51
7 Херенвен 32 14 8 10 57 - 51 17.05.26 15:30 Херенвен - Аякс03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 АЗ Алкмаар 3:0 Херенвен05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес22.03.26 НЕК Неймеген 2:2 Херенвен 50
8 Утрехт 33 14 8 11 53 - 42 17.05.26 15:30 Утрехт - Фортуна Ситтард10.05.26 Аякс 1:2 Утрехт02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 ПСВ Эйндховен 4:3 Утрехт 50
9 Гронинген 33 13 6 14 47 - 44 17.05.26 15:30 Хераклес - Гронинген10.05.26 Гронинген 2:1 НЕК Неймеген02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор25.04.26 Фейеноорд 3:1 Гронинген11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген 45
10 Спарта Роттердам 33 12 7 14 38 - 59 17.05.26 15:30 Спарта Роттердам - Эксельсиор10.05.26 Твенте 4:0 Спарта Роттердам03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Спарта Роттердам 0:2 ПСВ Эйндховен05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам 43
11 Фортуна Ситтард 33 11 6 16 49 - 61 17.05.26 15:30 Утрехт - Фортуна Ситтард10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд25.04.26 Херенвен 2:1 Фортуна Ситтард12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда04.04.26 АЗ Алкмаар 2:0 Фортуна Ситтард 39
12 Гоу Эхед Иглс 33 8 14 11 53 - 51 17.05.26 15:30 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс10.05.26 Гоу Эхед Иглс 1:4 ПСВ Эйндховен03.05.26 Спарта Роттердам 2:2 Гоу Эхед Иглс23.04.26 Гоу Эхед Иглс 0:0 АЗ Алкмаар11.04.26 Гронинген 0:0 Гоу Эхед Иглс05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле 38
13 Зволле 33 9 10 14 44 - 69 17.05.26 15:30 Зволле - Фейеноорд10.05.26 Фортуна Ситтард 3:2 Зволле03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес23.04.26 ПСВ Эйндховен 6:1 Зволле12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор05.04.26 Гоу Эхед Иглс 5:0 Зволле 37
14 Эксельсиор 33 9 8 16 40 - 54 17.05.26 15:30 Спарта Роттердам - Эксельсиор10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам02.05.26 Гронинген 2:3 Эксельсиор26.04.26 Эксельсиор 5:0 Утрехт12.04.26 Зволле 2:2 Эксельсиор04.04.26 Эксельсиор 0:2 НЕК Неймеген 35
15 Телстар 33 8 10 15 47 - 54 17.05.26 15:30 Волендам - Телстар10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес02.05.26 НЕК Неймеген 1:1 Телстар22.04.26 Телстар 4:1 Спарта Роттердам11.04.26 Утрехт 4:1 Телстар04.04.26 Телстар 0:2 Гронинген 34
16 Волендам 33 8 8 17 34 - 53 17.05.26 15:30 Волендам - Телстар10.05.26 Эксельсиор 1:1 Волендам03.05.26 Волендам 0:2 Херенвен26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам10.04.26 Твенте 2:1 Волендам05.04.26 Волендам 0:0 Фейеноорд 32
17 НАК Бреда 32 5 10 17 30 - 55 17.05.26 15:30 АЗ Алкмаар - НАК Бреда02.05.26 Утрехт 2:0 НАК Бреда25.04.26 НАК Бреда 0:2 Аякс12.04.26 Фортуна Ситтард 1:1 НАК Бреда05.04.26 НАК Бреда 0:0 Спарта Роттердам21.03.26 Зволле 2:1 НАК Бреда 25
18 Хераклес 33 5 4 24 34 - 83 17.05.26 15:30 Хераклес - Гронинген10.05.26 Телстар 3:0 Хераклес03.05.26 Зволле 1:0 Хераклес26.04.26 Хераклес 0:2 Волендам11.04.26 Хераклес 0:3 Аякс05.04.26 Херенвен 4:1 Хераклес 19
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ротс (Твенте), асcист Матс Ротс.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Хлинссон (Твенте), асcист Барт ван Рой.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Томас ван ден Белт (Твенте).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Томас ван ден Белт (Твенте), асcист Барт ван Рой.
По теме:
Милан – Аталанта – 2:3. Шоу на Сан Сиро. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции: шоу от Лорьяна, победа Марселя
Похмелье чемпиона. Порту проиграл худшей команде Португалии
Аякс Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу видео голов и обзор Гоу Эхед Иглс ПСВ Гронинген НЕК Неймеген Эксельсиор Волендам НАК Бреда Херенвен драка драка с болельщиками Фортуна Ситтард Зволле Твенте Спарта Роттердам Телстар Хераклес удаление (красная карточка) Фейеноорд АЗ Алкмаар Артем Степанов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10 мая 2026, 01:45 37
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира

Дюбуа стал новым чемпионом мира

ФОТО. Наиграли на чемпионство? Статистика матча Барселона – Реал
Футбол | 11 мая 2026, 00:31 0
ФОТО. Наиграли на чемпионство? Статистика матча Барселона – Реал
ФОТО. Наиграли на чемпионство? Статистика матча Барселона – Реал

Каталонцы нанесли гораздо больше ударов в створ ворот

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10.05.2026, 10:04
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Футбол | 10.05.2026, 18:55
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10.05.2026, 07:40
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 45
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 82
Футбол
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
10.05.2026, 07:32 1
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 44
Футбол
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
ФОТО. Жуткое зрелище. Как выглядит лицо Уордли после боя с Дюбуа
10.05.2026, 01:59
Бокс
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Свитолина и Олейникова. Определены пары 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
09.05.2026, 08:55
Теннис
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 17
Футбол
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
Усик получит роскошную награду, если победит Верховена
10.05.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем