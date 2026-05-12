ВЕРНИДУБ: «Это выдающаяся фигура в футболе, но я его не копирую»
Известный тренер – о Лобановском
Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал сравнение его игрового стиля с подходами легендарного наставника Валерия Лобановского.
«Лобановский – великий тренер, выдающаяся фигура в футболе. Но я бы не сказал, что пытаюсь применять его систему или полностью копировать подход. У нас в «Нефтчи» есть свое видение игры.
Мы хотим играть агрессивно с первых минут, давить на соперника и контролировать мяч. Если удается быстро забить, игра становится значительно проще. Иногда это получается очень хорошо», – добавил наставник.
