Нефтчи Вернидуба сделал шаг к еврокубкам, разгромив соперника
В чемпионате Азербайджана завершился матч предпоследнего тура между «Нефтчи» и «Шамахы».
Футболисты Юрия Вернидуба забили три безответных гола в ворота середняка соревнований и закрепились на четвертом месте. Это третья подряд победа для «Нефтчи», который может попасть в еврокубки в зависимости от результата финала Кубка Азербайджана, который будет сыгран 13 мая.
Чемпионат Азербайджана, 31-й тур. 10 мая.
«Нефтчи» – «Шамахы» – 3:0
Голы: Махмудов, 3, Фараж, 47, Брено, 83.
