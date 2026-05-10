Нефтчи Вернидуба сделал шаг к еврокубкам, разгромив соперника

В чемпионате Азербайджана завершился матч предпоследнего тура между «Нефтчи» и «Шамахы».

Футболисты Юрия Вернидуба забили три безответных гола в ворота середняка соревнований и закрепились на четвертом месте. Это третья подряд победа для «Нефтчи», который может попасть в еврокубки в зависимости от результата финала Кубка Азербайджана, который будет сыгран 13 мая.

Чемпионат Азербайджана, 31-й тур. 10 мая.

«Нефтчи» – «Шамахы» – 3:0

Голы: Махмудов, 3, Фараж, 47, Брено, 83.