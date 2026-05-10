ВЕРНИДУБ: «Когда придет время – все станет известно. Это моя большая мечта»

Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал слухи вокруг команды после победы над «Карваном» (3:0) в 30-м туре чемпионата Азербайджана.

Украинский специалист эмоционально отреагировал на информацию местных СМИ о якобы конфликте внутри коллектива и категорически опроверг эти заявления.

«Не хочу сейчас говорить о трансферах. Пишут много всего, но когда придет время – все станет известно. Также говорят, что у меня конфликт с футболистами, но это неправда. Я не люблю скандалы.

Моя самая большая мечта – работать на самом высоком уровне. Думаю, это мечта и каждого футболиста», – сказал Вернидуб.