  4. ВЕРНИДУБ: «Для меня это удар. Поэтому я решил сделать перерыв»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер Юрий Вернидуб объяснил, почему отказался от общения со СМИ после победы его команды «Нефтчи» над «Карабахом» (2:1) в чемпионате Азербайджана.

«После первого матча, где мы уступили 1:5, это стало для меня очень тяжелым психологическим ударом. Перед повторной игрой эмоциональная нагрузка была настолько сильной, что я понимал – могу сказать лишнее на эмоциях. Именно поэтому решил не выходить к прессе.

Я не горжусь этим решением, но иногда нужно взять паузу. Для меня большая честь работать в таком клубе, как «Нефтчи». Игроки должны понимать, что выступать здесь — это ответственность и привилегия, и вести себя нужно профессионально», — отметил Вернидуб.

Дмитрий Олийченко Источник: Azerisport.com
