Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий Вернидуб извинился и принял решение
03 мая 2026, 07:32
Юрий Вернидуб извинился и принял решение

Он отказался отвечать на вопросы журналистов после матча «Нефтчи» с «Карабахом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Юрий Вернидуб прокомментировал победу «Нефтчи» над «Карабахом» в перенесённом матче чемпионата Азербайджана и решил не отвечать на вопросы журналистов.

«Приветствую болельщиков «Нефтчи». В то же время прошу прощения за поражение 1:5, которое было несколько дней назад. Сегодня была неплохая игра. Прошу вас, если можно, не задавать сегодня вопросов – я сейчас испытываю совсем другие эмоции. Впереди еще четыре матча, и я отвечу на все вопросы.

Я хочу немного отдохнуть от игры. Надеюсь на ваше понимание. Это не неуважение – я с большим уважением отношусь ко всем. Просто эта игра настолько меня эмоционально истощила, что лучше на этот раз обойтись без комментариев», – сказал Вернидуб.

По теме:
Вернидуб не сдержал эмоций после игры с Карабахом в чемпионате Азербайджана
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я в шоке, у меня произошел нервный срыв»
Юрий Вернидуб Нефтчи Баку
Дмитрий Олийченко Источник: Azerisport.com
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля

Форвард киевского «Динамо» возглавил рейтинг лучших игроков U-21 по версии CIES

Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
