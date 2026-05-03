Юрий Вернидуб извинился и принял решение

Юрий Вернидуб прокомментировал победу «Нефтчи» над «Карабахом» в перенесённом матче чемпионата Азербайджана и решил не отвечать на вопросы журналистов.

«Приветствую болельщиков «Нефтчи». В то же время прошу прощения за поражение 1:5, которое было несколько дней назад. Сегодня была неплохая игра. Прошу вас, если можно, не задавать сегодня вопросов – я сейчас испытываю совсем другие эмоции. Впереди еще четыре матча, и я отвечу на все вопросы.

Я хочу немного отдохнуть от игры. Надеюсь на ваше понимание. Это не неуважение – я с большим уважением отношусь ко всем. Просто эта игра настолько меня эмоционально истощила, что лучше на этот раз обойтись без комментариев», – сказал Вернидуб.