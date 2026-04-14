1059
0
Вернидуб принял решение о сборной Украины
Тренер не собирается покидать «Нефтчи»
14 апреля 2026, 07:42 |
1059
0
Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Украины.
Специалист опроверг какие-либо контакты по этой теме и дал понять, что информация в СМИ не имеет под собой оснований. По его словам, никаких предложений он не получал, а упоминания его фамилии связаны лишь с обсуждениями в прессе.
Вернидуб также подчеркнул, что в настоящее время полностью сосредоточен на работе в азербайджанском клубе, который возглавил недавно, и не собирается возглавлять главную команду страны.
