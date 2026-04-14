Вернидуб принял решение о сборной Украины

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную Украины.

Специалист опроверг какие-либо контакты по этой теме и дал понять, что информация в СМИ не имеет под собой оснований. По его словам, никаких предложений он не получал, а упоминания его фамилии связаны лишь с обсуждениями в прессе.

Вернидуб также подчеркнул, что в настоящее время полностью сосредоточен на работе в азербайджанском клубе, который возглавил недавно, и не собирается возглавлять главную команду страны.