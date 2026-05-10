Легенда МЮ: «Гол Вест Хэма – самый важный момент в истории VAR в АПЛ»

«Арсенал» вел 1:0 в матче с «Вест Хэмом», когда Каллум Уилсон нанес решающий удар на последней минуте, и мяч пересек ленточку. Судья Крис Кавана засчитал гол, но вмешался VAR. Кавана был отправлен к монитору у поля для просмотра инцидента, и после 17 повторов, в общей сложности четырех минут и 17 секунд остановки, в конце концов постановил, что Пабло совершил фол на голкипере Давиде Райе.

«Это самый важный момент в истории VAR в Премьер-лиге», – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной Англии, эксперт на ТВ Гари Невилл, который согласился с решением об отмене гола.

«От этого может зависеть первый за 22 года титул футбольного клуба «Арсенал». Это один из тех моментов, когда футболисты «Арсенала» могут подумать, что их имя уже на трофее…», – добавил Невилл.

За два тура до конца сезона «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять очков, у «горожан» есть матч в запасе.