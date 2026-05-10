  4. Легенда МЮ: «Гол Вест Хэма – самый важный момент в истории VAR в АПЛ»
10 мая 2026, 22:12 | Обновлено 10 мая 2026, 22:14
Легенда МЮ: «Гол Вест Хэма – самый важный момент в истории VAR в АПЛ»

Гари Невилл назвал решение об отмене гола «Вест Хэма» «самым важным моментом в истории VAR»

«Арсенал» вел 1:0 в матче с «Вест Хэмом», когда Каллум Уилсон нанес решающий удар на последней минуте, и мяч пересек ленточку. Судья Крис Кавана засчитал гол, но вмешался VAR. Кавана был отправлен к монитору у поля для просмотра инцидента, и после 17 повторов, в общей сложности четырех минут и 17 секунд остановки, в конце концов постановил, что Пабло совершил фол на голкипере Давиде Райе.

«Это самый важный момент в истории VAR в Премьер-лиге», – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной Англии, эксперт на ТВ Гари Невилл, который согласился с решением об отмене гола.

«От этого может зависеть первый за 22 года титул футбольного клуба «Арсенал». Это один из тех моментов, когда футболисты «Арсенала» могут подумать, что их имя уже на трофее…», – добавил Невилл.

За два тура до конца сезона «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на пять очков, у «горожан» есть матч в запасе.

Троссард: «Райя был уверен, что это фол. Испытал облегчение»
Вест Хэм установил уникальный антирекорд АПЛ
Гари Невилл Вест Хэм - Арсенал Вест Хэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Давид Райя Каллум Уилсон Манчестер Сити VAR
Руслан Полищук Источник: Sky Sports
Золото отправляется в Донецк. Шахтер разгромил Полтаву
«Горняки» досрочно стали чемпионами УПЛ в дебютном сезоне под руководством Турана

Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением о сборной Украины
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Мирон МАРКЕВИЧ: «Игра Динамо – это уже давно стыдоба, а Костюк должен...»
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
