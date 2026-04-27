Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НЕВИЛЛ: «Арсеналу легче победить в АПЛ, чем в Лиге чемпионов»
Англия
27 апреля 2026, 20:12 |
НЕВИЛЛ: «Арсеналу легче победить в АПЛ, чем в Лиге чемпионов»

Гари Невилл сделал прогноз на оставшиеся 6-7 матчей сезона для «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что европейское путешествие «канониров» закончится, когда они встретятся с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, но он видит, что они могут обойти «Манчестер Сити» в борьбе за внутренний титул. В настоящее время «Арсенал» борется за два трофея: лидирует в гонке за титул Премьер-лиги и готовится к монументальному полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико». Однако Невилл не убежден, что у команды из Северного Лондона есть континентальный опыт, чтобы дойти до конца в Европе в этом сезоне.

«Многие из этих игроков не знают, как выиграть Лигу чемпионов, но они были так близки к победе в чемпионской гонке, и они будут отчаянно стремиться не упустить свой шанс», – сказал Невилл. «Я думаю, что Микель Артета должен выкладываться в каждой игре и не отдавать предпочтение ни одной из них, но он знает, что Премьер-лига сейчас легче для победы, чем Лига чемпионов».

В среду «Арсенал» сыграет против «Атлетико». Трофей Лиги чемпионов всего в трех матчах от «Арсенала», а главный приз чемпионата Англии – в четырех.

По теме:
Сыграет ли Ярмолюк? Известны составы на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд
ГРИЗМАНН: «Единственный способ это преодолеть – выиграть ЛЧ в этом году»
Соглашение достигнуто. Барселона близка к подписанию звездного вингера
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити Атлетико Мадрид Микель Артета
Руслан Полищук Источник: Goal.com
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27 апреля 2026, 09:17 13
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

ТУРАН: «Этот игрок Шахтера похож на Андреса Иньесту»
Футбол | 27 апреля 2026, 19:37 8
ТУРАН: «Этот игрок Шахтера похож на Андреса Иньесту»
ТУРАН: «Этот игрок Шахтера похож на Андреса Иньесту»

Коуч «горняков» высказался о Викторе Цуканове

Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Футбол | 27.04.2026, 09:28
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Бокс | 27.04.2026, 09:04
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
Футбол | 27.04.2026, 20:29
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
Динамо сделало официальное заявление перед матчем с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 1
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 6
Футбол
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
26.04.2026, 18:05 76
Теннис
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 7
Футбол
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
26.04.2026, 12:33 3
Футбол
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем