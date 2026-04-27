НЕВИЛЛ: «Арсеналу легче победить в АПЛ, чем в Лиге чемпионов»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что европейское путешествие «канониров» закончится, когда они встретятся с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, но он видит, что они могут обойти «Манчестер Сити» в борьбе за внутренний титул. В настоящее время «Арсенал» борется за два трофея: лидирует в гонке за титул Премьер-лиги и готовится к монументальному полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико». Однако Невилл не убежден, что у команды из Северного Лондона есть континентальный опыт, чтобы дойти до конца в Европе в этом сезоне.

«Многие из этих игроков не знают, как выиграть Лигу чемпионов, но они были так близки к победе в чемпионской гонке, и они будут отчаянно стремиться не упустить свой шанс», – сказал Невилл. «Я думаю, что Микель Артета должен выкладываться в каждой игре и не отдавать предпочтение ни одной из них, но он знает, что Премьер-лига сейчас легче для победы, чем Лига чемпионов».

В среду «Арсенал» сыграет против «Атлетико». Трофей Лиги чемпионов всего в трех матчах от «Арсенала», а главный приз чемпионата Англии – в четырех.