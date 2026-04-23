Легенда МЮ: «Им нужно задуматься. Болельщики будут возмущены»
Гари Невилл отреагировал на отставку Лиама Росеньора
Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл отреагировал на отставку Лиама Росеньора с должности главного тренера лондонского Челси.
«Владельцам, спортивным директорам и игрокам стоит серьезно задуматься над своей ролью в произошедшем за последние недели. Болельщики будут возмущены тем, как все сложилось.
Владельцы серьезно ошиблись. У них талантливые игроки, молодые спортивные директора с опытом в Европе, но сами владельцы имеют только 2-3 года опыта в футболе. Клубу нужен больший опыт.
От предложения возглавить «Челси» никто не отказывается. Я понимаю, почему это казалось привлекательным для Лиама, но ему нужно продолжить тренерскую карьеру и поскорее оставить это позади. Этот клуб немного хаотичен в своих решениях», – сказал Невилл.
Под руководством 41-летнего английского специалиста Челси провел 23 матча, в которых одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и потерпел десять поражений.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона
Украинский нападающий вернется в «Олимпиакос»