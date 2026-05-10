Победный гол на 90+4. Саудовская Аравия: выиграет ли титул команда Роналду?
Аль-Иттихад вырвал победу у клуба Дамак, а лидирует Аль-Наср
Вечером 10 мая состоялись поединки 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад вырвал победу у клуба Дамак (2:1), забив победный гол на 90+4 минуте.
Аль-Рияд минимально переиграл Аль-Фатех (1:0). отличился Мамаду Силла на 47-й минуте.
В чемпионской гонке Аль-Наср (команда Криштиану Роналду) и Аль-Хиляль (за которую играет Карим Бензема) разделены двумя очками (если считать по потерянным).
Топ-4: Аль-Наср (82 очка), Аль-Хиляль (77 и игра в запасе), Аль-Ахли (72), Аль-Кадисия (71).
Чемпионат Саудовской Аравии
32-й тур. 10 мая 2026
Аль-Рияд – Аль-Фатех – 1:0
Гол: Мамаду Силла, 47
Аль-Иттихад – Дамак – 2:1
Голы: Уссем Ауар, 24, Аль-Биши, 90+4 – Яку Мейте, 73
