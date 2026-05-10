Победный гол на 90+4. Саудовская Аравия: выиграет ли титул команда Роналду?

Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
10.05.2026 21:00 – FT 2 : 1
Дамак
Саудовская Аравия
10 мая 2026, 23:12 | Обновлено 10 мая 2026, 23:25
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 мая состоялись поединки 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад вырвал победу у клуба Дамак (2:1), забив победный гол на 90+4 минуте.

Аль-Рияд минимально переиграл Аль-Фатех (1:0). отличился Мамаду Силла на 47-й минуте.

В чемпионской гонке Аль-Наср (команда Криштиану Роналду) и Аль-Хиляль (за которую играет Карим Бензема) разделены двумя очками (если считать по потерянным).

Топ-4: Аль-Наср (82 очка), Аль-Хиляль (77 и игра в запасе), Аль-Ахли (72), Аль-Кадисия (71).

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур. 10 мая 2026

Аль-Рияд – Аль-Фатех – 1:0

Гол: Мамаду Силла, 47

Аль-Иттихад – Дамак – 2:1

Голы: Уссем Ауар, 24, Аль-Биши, 90+4 – Яку Мейте, 73

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аль-Иттихад.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Yakou Meite (Дамак), асcист Abdulrahman Al Obaid.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад), асcист Мусса Диаби.
