09 мая 2026, 23:12 | Обновлено 09 мая 2026, 23:20
Дубль Дембеле, победный гол на 90+2. Чемпионская гонка в Саудовской Аравии

Аль-Наср и Аль-Хиляль разделяет интервал два очка, если считать по потерянным

Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Дембеле

Вечером 9 мая состоялись поединки 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии,

Аль-Кадисия переиграла Аль-Фейха (2:1) с победным голом Габриэла Карвальо на 90+2 минуте.

Аль-Иттифак разгромил Аль-Халидж (5:0), дубль оформил Мусса Дембеле. Вничью сыграли Аль-Наджма и Аль-Хазем (2:2).

В чемпионской гонке Аль-Наср (команда Криштиану Роналду) и Аль-Хиляль (за которую играет Карим Бензема) разделены двумя очками (если считать по потерянным).

Топ-4: Аль-Наср (82 очка), Аль-Хиляль (77 и игра в запасе), Аль-Ахли (72), Аль-Кадисия (71).

Чемпионат Саудовской Аравии

32-й тур. 9 мая 2026

Аль-Халидж – Аль-Иттифак – 0:5

Голы: Аль-Ганнам, 25, Вейналдум, 52, Мусса Дембеле, 69, 75, Кальво, 81

Аль-Наджма – Аль-Хазем – 2:2

Голы: Фелиппе Кардосо, 3, Аль-Халиль, 45+2 – Аль-Сома, 8, Аль-Джувайхи, 42

Аль-Фейха – Аль-Кадисия – 1:2

Голы: Сакала, 50 – Аль-Джувейр, 44, Габриэл Карвальо, 90+2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 32 27 1 4 86 - 26 12.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 82
2 Аль-Хиляль 31 23 8 0 81 - 26 12.05.26 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 77
3 Аль-Ахли Джидда 31 22 6 3 62 - 23 11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 72
4 Аль-Кадaсиа 32 21 8 3 76 - 33 14.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Хазм09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа 71
5 Аль-Таавун 31 15 7 9 57 - 41 11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 52
6 Аль-Иттихад 30 14 7 9 47 - 38 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 49
7 Аль-Иттифак 32 14 7 11 49 - 51 14.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Иттихад09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд 49
8 Неом 31 11 8 12 40 - 44 11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 41
9 Аль-Хазм 32 10 9 13 36 - 55 14.05.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Хазм09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха 39
10 Аль-Фейха 32 10 8 14 41 - 50 15.05.26 19:15 Дамак - Аль-Фейха09.05.26 Аль-Фейха 1:2 Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда 38
11 Аль-Халидж 32 10 7 15 52 - 55 16.05.26 19:05 Аль-Ахдуд - Аль-Халидж09.05.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Иттифак05.05.26 Аль-Халидж 1:2 Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж 37
12 Аль-Фатех 31 8 9 14 39 - 54 10.05.26 19:05 Аль-Рияд - Аль-Фатех06.05.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 33
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 31 7 11 13 40 - 52 11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд07.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 32
14 Аль-Холуд 31 9 4 18 39 - 58 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж 31
15 Дамак 31 5 11 15 27 - 49 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 26
16 Аль-Рияд 31 5 8 18 32 - 62 10.05.26 19:05 Аль-Рияд - Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23
17 Аль-Ахдуд 31 4 4 23 24 - 68 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 16
18 Аль-Наджма 32 2 7 23 31 - 74 14.05.26 18:55 Аль-Фатех - Аль-Наджма09.05.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом 13
Полная таблица

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Nasser Al-Haleel (Аль-Наджма), асcист Rakan Altulayhi.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Abdulaziz Al-Dwehe (Аль-Хазм), асcист Saud Al-Rashid.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Аль-Сома (Аль-Хазм), асcист Saud Al-Rashid.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Аль-Наджма), асcист Али Джасим.
