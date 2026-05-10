Англия10 мая 2026, 20:42 |
Лидер Челси откажется от перехода в Реал, если там будет Моуриньо
Энцо Фернандес не намерен работать с Жозе Моуриньо
Ключевой полузащитник «Челси» Энцо Фернандес мечтает жить в Мадриде и даже пострадал за мечту, будучи временно отстраненным от команды за свое признание.
«Реал» все же вряд ли заполучит аргентинца в ближайшее время, если доверится Жозе Моуриньо, сообщает El Nacional. Полузащитник «Челси» испытывает серьезные сомнения по поводу работы под руководством португальского тренера.
25-летний Фернандес забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 51 матче сезона. Его трансферная стоимость составляет около 90 млн евро.
