Лидер Челси откажется от перехода в Реал, если там будет Моуриньо

Ключевой полузащитник «Челси» Энцо Фернандес мечтает жить в Мадриде и даже пострадал за мечту, будучи временно отстраненным от команды за свое признание.

«Реал» все же вряд ли заполучит аргентинца в ближайшее время, если доверится Жозе Моуриньо, сообщает El Nacional. Полузащитник «Челси» испытывает серьезные сомнения по поводу работы под руководством португальского тренера.

25-летний Фернандес забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 51 матче сезона. Его трансферная стоимость составляет около 90 млн евро.