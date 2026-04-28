ФОТО. Лидер Челси замечен в Мадриде – намечается громкий трансфер?

Полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса заметили в Мадриде спустя несколько недель после его слов о желании жить в этом городе, что вызвало слухи о возможном переходе в «Реал».

Аргентинец отправился в Испанию и посетил турнир Mutua Madrid Open. Его также видели в городе вместе с партнерами по команде Марком Кукурельей и Жоао Педро.

Менее чем за сутки до этого Фернандес помог «Челси» выйти в финал Кубка Англии, забив победный гол в матче с «Лидсом» (1:0), и был признан лучшим игроком встречи.

Тренер Калум Макфарлейн высоко оценил игрока, назвав его лидером команды, отметив универсальность, бойцовский характер и умение забивать после подключений к атакам.