В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».

Поединок принимал «Селхерст Парк» в Лондоне.

Команды расписали результативную ничью – 2:2.

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел весь матч, результативными действиями не отличился.

«Кристал Пэлас» с 44 пунктами идет на 14-м месте. «Эвертон» с 49 очками – 10-й.

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2

Голы: Сарр, 34, Матета, 77 – Тарковски, 6, Бету, 47

