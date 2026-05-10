  4. Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2. Четыре мяча в Лондоне. Видео голов и обзор
10.05.2026 16:00 – FT 2 : 2
10 мая 2026, 19:35 | Обновлено 10 мая 2026, 19:39
66
0

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine.

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».

Поединок принимал «Селхерст Парк» в Лондоне.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команды расписали результативную ничью – 2:2.

Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел весь матч, результативными действиями не отличился.

«Кристал Пэлас» с 44 пунктами идет на 14-м месте. «Эвертон» с 49 очками – 10-й.

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2

Голы: Сарр, 34, Матета, 77 – Тарковски, 6, Бету, 47

Видео голов и обзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон), асcист Джеймс Тарковски.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
Эвертон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джордан Пикфорд Виталий Миколенко Джеймс Тарковски Исмаила Сарр Жан-Филипп Матета Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал)
Даниил Кирияка
