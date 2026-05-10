Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2. Четыре мяча в Лондоне. Видео голов и обзор
В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном».
Поединок принимал «Селхерст Парк» в Лондоне.
Команды расписали результативную ничью – 2:2.
Украинский защитник гостей Виталий Миколенко провел весь матч, результативными действиями не отличился.
«Кристал Пэлас» с 44 пунктами идет на 14-м месте. «Эвертон» с 49 очками – 10-й.
Английская Премьер-лига. 36-й тур
Кристал Пэлас – Эвертон – 2:2
Голы: Сарр, 34, Матета, 77 – Тарковски, 6, Бету, 47
