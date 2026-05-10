В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 16:00.



Кристал Пэлас



Достаточно привычный для себя сезон проводят «орлы». В чемпионате команда не демонстрирует ничего особенного – после 34-х туров Премьер-лиги на ее балансе есть всего 43 балла, пока позволяют находиться на 15-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны вылета за 4 игры до завершения соревнований составляет 7 очков. Из Кубка Англии действующие обладатели трофея вылетели еще на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда».



На международной арене англичане выглядят довольно неплохо – в плей-офф Лиги конференций клуб уже выбил «Зринские», «АЕК Ларнака», «Фиорентину» и «Шахтер», благодаря чему и квалифицировался в финал. Там его ждет поединок против «Райо Вальекано».



Эвертон



Совершенно неплохо проходит сезон и для «ирисок». За 35 туров Премьер-лиги «Эвертону» удалось набрать 48 очков, благодаря которым он находится на 11 месте общего зачета. Расстояние от топ-6 еще достижимо и составляет 5 зачетных пунктов за 3 игры до завершения соревнований.



Кубок Англии «Эвертон» также покинул еще в 1/32 финала – клуб уступил «Сандерленду» в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного времени.



Личные встречи



В последних пяти играх между клубами почти полное преимущество имеет «Эвертон». На балансе «ирисок» 4 победы за это время, а еще 1 игра завершилась вничью.



Интересные факты

В последних 6-х играх «Эвертон» победил только раз.

Беспроигрышная домашняя серия «Кристалл Пэлас» длится уже 8 матчей подряд.

В 8/9 предыдущих матчах «Кристалл Пэлас» было забито более 2.5 гола.



Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96 по линии БК betking.