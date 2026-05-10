Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
10.05.2026 16:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 мая 2026, 09:21 |
89
0

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 10 мая в 16:00 по Киеву

10 мая 2026, 09:21 |
89
0
Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Кристал Пэлас

В воскресенье, 10 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

Достаточно привычный для себя сезон проводят «орлы». В чемпионате команда не демонстрирует ничего особенного – после 34-х туров Премьер-лиги на ее балансе есть всего 43 балла, пока позволяют находиться на 15-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны вылета за 4 игры до завершения соревнований составляет 7 очков. Из Кубка Англии действующие обладатели трофея вылетели еще на стадии 1/32 финала от полупрофессионального «Максфилда».

На международной арене англичане выглядят довольно неплохо – в плей-офф Лиги конференций клуб уже выбил «Зринские», «АЕК Ларнака», «Фиорентину» и «Шахтер», благодаря чему и квалифицировался в финал. Там его ждет поединок против «Райо Вальекано».

Эвертон

Совершенно неплохо проходит сезон и для «ирисок». За 35 туров Премьер-лиги «Эвертону» удалось набрать 48 очков, благодаря которым он находится на 11 месте общего зачета. Расстояние от топ-6 еще достижимо и составляет 5 зачетных пунктов за 3 игры до завершения соревнований.

Кубок Англии «Эвертон» также покинул еще в 1/32 финала – клуб уступил «Сандерленду» в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного времени.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами почти полное преимущество имеет «Эвертон». На балансе «ирисок» 4 победы за это время, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • В последних 6-х играх «Эвертон» победил только раз.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Кристалл Пэлас» длится уже 8 матчей подряд.
  • В 8/9 предыдущих матчах «Кристалл Пэлас» было забито более 2.5 гола.


Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
10 мая 2026 -
16:00
Эвертон
Тотал больше 2.5 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кристал Пэлас – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Кристал Пэлас Эвертон прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Динамо: «Это хитрости тренера ЛНЗ. Я понимаю, что...»
Футбол | 10 мая 2026, 08:51 0
Коуч Динамо: «Это хитрости тренера ЛНЗ. Я понимаю, что...»
Коуч Динамо: «Это хитрости тренера ЛНЗ. Я понимаю, что...»

Игорь Костюк пожаловался на высоту газона в матче против черкасского ЛНЗ

Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10 мая 2026, 01:45 38
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира

Дюбуа стал новым чемпионом мира

Костюк дал шанс футболисту Динамо, который пропал из клуба
Футбол | 10.05.2026, 03:32
Костюк дал шанс футболисту Динамо, который пропал из клуба
Костюк дал шанс футболисту Динамо, который пропал из клуба
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 09.05.2026, 14:35
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
«Это плевок в лицо боксу». В Украине выразили разочарование поступком Усика
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Хоккей | 09.05.2026, 08:55
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба сыграют в Лиге чемпионов 2026/27
09.05.2026, 00:58 3
Футзал
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 41
Футбол
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 6
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем