ВИДЕО. Туран приятно удивил на церемонии награждения Шахтера
Арда прошел по дорожке с флагами Турции и Украины
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поднял настроение болельщикам во время церемонии награждения «горняков».
Донецкий клуб за три тура до завершения чемпионата Украины завоевал золотые медали лиги в 16-й раз.
Арда появился на праздновании с двумя связанными флагами: тренер вышел на дорожку с флагами Турции и Украины.
Туран завоевал свой первый трофей с «Шахтером», который также стал для тренера первым за пределами родной Турции.
Арда адаптировался к новому месту работы. Теперь он должен развиваться, а не пользоваться готовым