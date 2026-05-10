ВИДЕО. Туран приятно удивил на церемонии награждения Шахтера

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поднял настроение болельщикам во время церемонии награждения «горняков».

Донецкий клуб за три тура до завершения чемпионата Украины завоевал золотые медали лиги в 16-й раз.

Арда появился на праздновании с двумя связанными флагами: тренер вышел на дорожку с флагами Турции и Украины.

Туран завоевал свой первый трофей с «Шахтером», который также стал для тренера первым за пределами родной Турции.

