Туран выиграл первый трофей с Шахтером. Есть ли у тренера другие награды?

39-летний турецкий тренер Арда Туран завоевал первый трофей во главе донецкого клуба «Шахтер».

В своем первом сезоне в «Шахтере» Туран привел команду к золотым медалям чемпионата Украины.

Молодой специалист имеет контракт с «горняками» до лета 2027 года, поэтому у него будет возможность пополнить список своих достижений.

Впрочем, золото УПЛ не стало первым трофеем в тренерской карьере. Первую награду Туран завоевал с «Эюпспором» – победу во второй лиге Турции в сезоне 2023/24.

Интересно, что «Эюпспор» также выиграл трофей уже в дебютном сезоне тренера.