Туран выиграл первый трофей с Шахтером. Есть ли у тренера другие награды?
Впереди у коуча светлое будущее
39-летний турецкий тренер Арда Туран завоевал первый трофей во главе донецкого клуба «Шахтер».
В своем первом сезоне в «Шахтере» Туран привел команду к золотым медалям чемпионата Украины.
Молодой специалист имеет контракт с «горняками» до лета 2027 года, поэтому у него будет возможность пополнить список своих достижений.
Впрочем, золото УПЛ не стало первым трофеем в тренерской карьере. Первую награду Туран завоевал с «Эюпспором» – победу во второй лиге Турции в сезоне 2023/24.
Интересно, что «Эюпспор» также выиграл трофей уже в дебютном сезоне тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
