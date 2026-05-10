ФОТО. Шахтер отпраздновал победу в УПЛ с ультрасом

Игроки донецкого «Шахтера» отпраздновали чемпионство Украины вместе с болельщиками на «Арене Львов».

После победы над «Полтавой» в 27-м туре УПЛ (4:0) «горняки» досрочно завоевали золотые медали лиги.

«Шахтер» провел церемонию награждения, после чего футболисты с трофеем отправились в сектор активных болельщиков.

Игроки вместе с фанатами подняли кубок над головами, разделив этот счастливый момент с трибунами.

Ультрас «Шахтера» также развернули баннер, который ярко показывает, ради кого играют «горняки». Не обошлось на праздновании и без пиротехники.

«Помним, ради кого мы играем», – было написано на баннере.

