  ФОТО. Шахтер отпраздновал победу в УПЛ с ультрасом
Украина. Премьер лига
10 мая 2026, 18:44 | Обновлено 10 мая 2026, 18:45
ФОТО. Шахтер отпраздновал победу в УПЛ с ультрасом

Без пиротехники не обошлось

ФК Шахтер

Игроки донецкого «Шахтера» отпраздновали чемпионство Украины вместе с болельщиками на «Арене Львов».

После победы над «Полтавой» в 27-м туре УПЛ (4:0) «горняки» досрочно завоевали золотые медали лиги.

«Шахтер» провел церемонию награждения, после чего футболисты с трофеем отправились в сектор активных болельщиков.

Игроки вместе с фанатами подняли кубок над головами, разделив этот счастливый момент с трибунами.

Ультрас «Шахтера» также развернули баннер, который ярко показывает, ради кого играют «горняки». Не обошлось на праздновании и без пиротехники.

«Помним, ради кого мы играем», – было написано на баннере.

