ФОТО. Шахтер отпраздновал победу в УПЛ с ультрасом
Без пиротехники не обошлось
Игроки донецкого «Шахтера» отпраздновали чемпионство Украины вместе с болельщиками на «Арене Львов».
После победы над «Полтавой» в 27-м туре УПЛ (4:0) «горняки» досрочно завоевали золотые медали лиги.
«Шахтер» провел церемонию награждения, после чего футболисты с трофеем отправились в сектор активных болельщиков.
Игроки вместе с фанатами подняли кубок над головами, разделив этот счастливый момент с трибунами.
Ультрас «Шахтера» также развернули баннер, который ярко показывает, ради кого играют «горняки». Не обошлось на праздновании и без пиротехники.
«Помним, ради кого мы играем», – было написано на баннере.
ФОТО. Шахтер отпраздновал победу в УПЛ с ультрасом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 36-го тура Серии А состоится 10 мая в 19:00 по Киеву
Все из-за угрозы ракетного удара