Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык после победы над «Полтавой» в чемпионском матче не назвал «Динамо» в числе главных конкурентов по сезону.

– Если мы говорим о командах, которые в этом сезоне были преследователями «Шахтера», то, на твой взгляд, какая же команда была наиболее опасным соперником?

– Они все, у каждой команды свой стиль игры, под который нужно подстраиваться. Наверное, это, вероятно, «Полесье». У них хорошо укомплектована команда, играющая в такой, тактический футбол. Для нас это один из самых тяжелых соперников в этом чемпионате.

– Но у вас с «ЛНЗ» негативный баланс в этом сезоне. Поражение в первом круге и очень тяжелая игра во втором круге.

– Конечно, у каждой команды есть свой стиль игры. Я говорю о себе. Для меня «Полесье» сейчас демонстрирует хорошую игру, – сказал Ризнык.

«ЛНЗ» долго боролся с «горняками» за первое место в таблице, но разыграет серебро с «Полесьем». «Динамо» идет четвертым.