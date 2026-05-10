  Не Динамо. Ризнык назвал самых опасных соперников в УПЛ
10 мая 2026, 18:55
Дмитрий Ризнык отметил игру «Полесье» и «ЛНЗ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык после победы над «Полтавой» в чемпионском матче не назвал «Динамо» в числе главных конкурентов по сезону.

– Если мы говорим о командах, которые в этом сезоне были преследователями «Шахтера», то, на твой взгляд, какая же команда была наиболее опасным соперником?

– Они все, у каждой команды свой стиль игры, под который нужно подстраиваться. Наверное, это, вероятно, «Полесье». У них хорошо укомплектована команда, играющая в такой, тактический футбол. Для нас это один из самых тяжелых соперников в этом чемпионате.

– Но у вас с «ЛНЗ» негативный баланс в этом сезоне. Поражение в первом круге и очень тяжелая игра во втором круге.

– Конечно, у каждой команды есть свой стиль игры. Я говорю о себе. Для меня «Полесье» сейчас демонстрирует хорошую игру, – сказал Ризнык.

«ЛНЗ» долго боролся с «горняками» за первое место в таблице, но разыграет серебро с «Полесьем». «Динамо» идет четвертым.

С динамо проблем не было… поэтому и не упомянул 
Ахахаахх про Дєрьнамо вже всі забувають, поки ті десь на 4-6 місці телепаються як гівно 😂
