Дмитрий РИЗНЫК: «Теперь можно спокойно выдыхать»

Голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над «Полтавой» (4:0) и завоевание чемпионства в УПЛ.

– Какие сейчас эмоции после этого сезона, после этого матча?

– Эмоции самые положительные, потому что мы работали ради этой цели. Сегодня мы его получили. Теперь можно спокойно выдыхать и уже играть в своё удовольствие следующие игры.

– Начало матча было немного нервным, в том числе для вас. Там был момент с не очень удачной фиксацией мяча. Почему это вышло?

– Технический, может, брак. В целом начало было тяжелым для нас, но ребята потом собрались, забили в раздевалку и на второй тайм уже вышли, совсем другая игра была.

«Шахтер» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до финиша.