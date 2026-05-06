Ему посвятили хайлайты. Определен лучший игрок Шахтера в апреле

Голкипер Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком клуба в апреле 2026 года.

Основной вратарь команды признан лучшим игроком «Шахтера» в апреле 2026 года. Такими стали итоги опроса, который проводился на официальных страницах клуба в соцсетях.

В пользу украинского вратаря высказалось абсолютное большинство – 7724 болельщиков (70%). Далее в рейтинге расположились полузащитники Олег Очеретько (1314 баллов) и Алиссон (1310), а также нападающий Эгиналду (564). Всего участие в голосовании приняли 10912 респондентов.

Дмитрий Ризнык второй раз подряд назван лучшим футболистом месяца в «Шахтере». В апреле голкипер сыграл в 7 матчах команды, 3 из которых провел без пропущенных мячей. Сейвы вратаря не только оказались в различных хайлайтах, но и помогли «горнякам» укрепить лидерство в УПЛ и выйти в полуфинал Лиги конференций УЕФА.