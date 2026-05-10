  Пекарня по-римски. Пятая ракетка прописала две баранки в матче 1/16 финала
10 мая 2026, 16:33 | Обновлено 10 мая 2026, 16:36
Пекарня по-римски. Пятая ракетка прописала две баранки в матче 1/16 финала

Джессика Пегула разгромила Ребеку Машарову в матче третьего раунда тысячника в Риме

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Пятая ракета мира из США Джессика Пегула уверенно вышла в 1/8 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В третьем раунде американка в двух сетах разгромила представительницу Швейцарии Ребеку Машарову (WTA 160) за 1 час и 1 минут, не отдав ни одного гейма.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Ребека Машарова (Швейцария) [Q] – 6:0, 6:0

Это было первое очное противостояние соперниц.

Помимо Ребеки, Джессика в Риме одолела Зейнеп Сонмез, которой также повесила одну баранку – 6:4, 6:0. Следующей оппоненткой Пегулы будет Анастасия Потапова – экс-россиянка в третьем круге прошла «нейтралку» Людмилу Самсонову.

Пегула впервые за 424 матча на уровне Тура одержала победу со счетом 6:0, 6:0. Также Джессика стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть три сета подряд с таким счетом на кортах Рима.

Джессика догнала Венус Уильямс по количеству побед на тысячниках – 112. Из американок больше только у Серены – 148.

Алина Грушко Sport.ua
