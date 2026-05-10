Пекарня по-римски. Пятая ракетка прописала две баранки в матче 1/16 финала

Пятая ракета мира из США Джессика Пегула уверенно вышла в 1/8 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.



В третьем раунде американка в двух сетах разгромила представительницу Швейцарии Ребеку Машарову (WTA 160) за 1 час и 1 минут, не отдав ни одного гейма.



WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала



Джессика Пегула (США) [5] – Ребека Машарова (Швейцария) [Q] – 6:0, 6:0



Это было первое очное противостояние соперниц.



Помимо Ребеки, Джессика в Риме одолела Зейнеп Сонмез, которой также повесила одну баранку – 6:4, 6:0. Следующей оппоненткой Пегулы будет Анастасия Потапова – экс-россиянка в третьем круге прошла «нейтралку» Людмилу Самсонову.



Пегула впервые за 424 матча на уровне Тура одержала победу со счетом 6:0, 6:0. Также Джессика стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть три сета подряд с таким счетом на кортах Рима.



Джессика догнала Венус Уильямс по количеству побед на тысячниках – 112. Из американок больше только у Серены – 148.

