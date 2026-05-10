СВИТОЛИНА: «Я старалась быть сосредоточеной и взять реванш за Майами»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 10) выиграла поединок 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, разгромив американку Хейли Баптист (WTA 25) в двух сетах.

Элина пообщалась с журналистами после победы над Хейли на супертурнире в Риме.

– В начале матча было несколько напряженных геймов, а потом в итоге одержали победу. Как себя чувствовали?

– Честно говоря, я просто старалась быть полностью сосредоточенной в этом матче. Я знала, что Хейли – хорошая теннисистка. Очень хитрая. Нужно быть действительно сосредоточенной с начала до конца. Я также хотела взять реванш за Майами. Она провела там отличный матч. Да, я просто хотела играть лучше, в лучшем стиле.

Я очень рада, что смогла действительно поднять свой уровень во втором сете и показать очень хороший теннис.

– Некоторые теннисисты говорят, что не думают о реванше после поражения. Думаете ли вы об этом перед матчами?

– Да, я была очень разочарована своим выступлением в Майами. Думаю, я играла не так, как нужно. Возможно, и тактически тоже. В тот момент, мне кажется, она провела очень уверенный матч. В каком-то смысле не дала мне возможности включиться в игру.

Сегодня я с самого начала старалась играть правильно, пыталась найти ключи к ее игре, а также быть уверенной в себе, потому что сейчас мы на грунте. Более длинные розыгрыши. У тебя немного больше времени. Нужно строить розыгрыши умнее.

Да, иногда начало может быть сложным. Потом получаешь более легкие очки.

– После двух довольно убедительных результатов, насколько вы довольны тем, как отыгрались после Мадрида?

– Безусловно, очень довольна. Я старалась не слишком много думать о Мадриде. В любом случае, Мадрид – это своего рода особенный турнир. Я никогда по-настоящему хорошо там не играла, за исключением полуфинала прошлого года. В каком-то смысле я к этому привыкла.

Для меня было важно уделить первостепенное внимание своей физической форме, своей силе, потому что при таком напряженном графике у меня не так много времени на физические тренировки. У меня были действительно хорошие восемь дней тренировок. Полностью отключилась от тенниса, от всей суеты вокруг Мадрида.

Думаю, я чувствую себя более отдохнувшей. Да, пока что чувствую себя хорошо на корте.

– Что по поводу Мадрида, насколько вас впечатлила Марта (Костюк)?

– Потрясающе. Она всегда была очень сильной теннисисткой. Сейчас она более стабильна. Она играет на действительно высоком уровне. Да, это потрясающе.

Более того, наличие семи украинок в топ-100, я думаю, действительно впечатляет. Сейчас, учитывая войну и все остальное, что происходит в нашей стране, я думаю, это отличный источник вдохновения для молодого поколения, чтобы стараться лучше конкурировать. Это показывает, что это возможно.

Я думаю, особенно для девушек в Украине это отличный пример.

– Вы близки? Вы поддерживаете друг друга?

– Да, мы такие. Мы играем на Кубке Билли Джин Кинг. У нас потрясающий командный дух. Думаю, мы очень дружелюбны.

В каком-то смысле, например, у меня разные истории с каждой из них. Например, с сестрами Киченок я росла вместе. Марта немного младше. Марта и Даяна (Ястремская) пришли немного позже.

Я все еще чувствую себя более опытным игроком в команде, потому что у нас разница, я не знаю, какая, может быть, 10 или 9 лет с другими девушками. Я больше выступаю на турнирах.

Да, иногда я просто стараюсь не быть конкуренткой для них, потому что они только в начале своей карьеры. А я почти приближаюсь к ее завершению.

– МОК (Международный олимпийский комитет) предложил снять ограничения с белорусских спортсменов. Что вы думаете по этому поводу?

– Это очень сложный вопрос, потому что война еще продолжается. Ракеты по-прежнему летят в сторону Украины. Да, я имею в виду, что эти две страны до сих пор считаются агрессорами. Для нас очень печально и больно видеть, что это вообще обсуждается, что об этом говорят.

Да, это очень, очень тяжелая тема. Мне есть что сказать. Думаю, сейчас не самое подходящее время. Но я определенно не поддерживаю эти переговоры.

– Одна из новых украинских теннисисток в топ-100 – Александра Олейникова. Она критиковала российских и белорусских игроков, даже тех, кто играл в россии и участвовал в показательных матчах. Она считает, что WTA ее подвергает цензуре.

– Я видела комментарии по этому поводу. На самом деле хотела получить от нее больше информации. У меня не было возможности поговорить с ней, чтобы понять, что она имела в виду.

Я видела пост. Я больше ничего об этом не знаю. Да, мне нужна дополнительная информация по этому поводу.

– Разговаривали с игроками, которые сказали, что слышал от других игроков, что кто-то использует ИИ (искуственный интелект) для анализа сильных и слабых сторон соперника. Вам это кажется немного безумным?

– Нет, потому что я думаю, что многие игроки используют статистику. Статистика поступает также от ИИ, от всех тех устройств, которые у нас сейчас есть.

Я думаю, это своего рода норма, потому что да, многие люди используют статистику. Мы стараемся получить как можно больше информации перед матчем. Я думаю это своего рода работа тренера. Почему бы не попробовать?!

– Вы часто используете ИИ в повседневной жизни? И для чего?

– Да, я пользуюсь. Например, какой цвет сейчас мне подходит. Это был последний пример (смеется).

– Что там было написано?

– Пастельные тона, как «холодное лето» (смеется). Освежают кожу эти цвета.

– В последнее время наблюдается тенденция, когда на теннисные матчи приходят люди, делающие ставки. Вы это наблюдали?

– Это не новость. Думаю, это нормальное явление в теннисе. Мы все знаем, что ставки в теннисе очень распространены. Многие болельщики смотрят матчи, потому что делают ставки.

Но да, я бы хотела, чтобы это не зависело от этого. Неприятно осознавать, что это возможно. Думаю, лучше просто поддержать этого игрока, потому что тебе нравится его стиль игры, тебе нравится этот человек, этот игрок.

Но да, это просто печально. Мне не нравится эта тема. Мне не нравится, что люди могут приходить и поддерживать других игроков только потому, что они сделали ставку.

Я думаю, что всегда будут ставить на лучшего игрока, у которого более высокий рейтинг. Это очень грустно.

– Слышали о том, как игроки, делающие ставки, оскорбляют других игроков?

– Нет, я никогда об этом не слышала. Иногда болельщики говорят, например, на моем матче в Штутгарте, они кричали, когда я проигрывала брейк-пойнт: «Брейк-пойнт, время брейк-пойнта, время брейк-пойнта, время брейк-пойнта, время брейк-пойнта». Я думаю, это в некотором смысле неуважительно.

Мне это не нравится. Я бы хотела, чтобы этого никогда не было в спорте.