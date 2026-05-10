СВИТОЛИНА: «Я стараюсь выкладываться на максимум, когда выхожу на корт»
Флеш-интервью Элины после победы над Хейли Баптист на супертурнире в Риме
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Хейли Баптист в матче 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме:
«В первую очередь хочу сказать, что я очень рада играть на центральном корте, у меня очень приятные воспоминания, я дважды побеждала на этом турнире. У меня была много замечательных матчей здесь, нравится прекрасная атмосфера здесь, я действительно старалась зарядиться энергией, которая здесь, и я очень довольна своей игрой сегодня. Хейли очень опасная соперница и ты должен показать лучший теннис, чтобы ее победить.
Ну, конечно, во мне еще много боевого духа, и, знаете, я хочу выложиться на полную, прежде чем закончу свою карьеру. Я стараюсь выкладываться на максимум каждый раз, когда выхожу на корт, стараюсь показывать хорошую игру, чтобы одерживать победы. Так что, чувствую себя хорошо на корте и очень этому рада.
Также хочу поздравить всех мам с Днем Матери, очень приятно быть в их числе».
В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с Николой Бартунковой.
