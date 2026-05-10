Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Я стараюсь выкладываться на максимум, когда выхожу на корт»
WTA
10 мая 2026, 15:16 | Обновлено 10 мая 2026, 16:19
191
0

СВИТОЛИНА: «Я стараюсь выкладываться на максимум, когда выхожу на корт»

Флеш-интервью Элины после победы над Хейли Баптист на супертурнире в Риме

10 мая 2026, 15:16 | Обновлено 10 мая 2026, 16:19
191
0
СВИТОЛИНА: «Я стараюсь выкладываться на максимум, когда выхожу на корт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью после победы над Хейли Баптист в матче 1/16 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме:

«В первую очередь хочу сказать, что я очень рада играть на центральном корте, у меня очень приятные воспоминания, я дважды побеждала на этом турнире. У меня была много замечательных матчей здесь, нравится прекрасная атмосфера здесь, я действительно старалась зарядиться энергией, которая здесь, и я очень довольна своей игрой сегодня. Хейли очень опасная соперница и ты должен показать лучший теннис, чтобы ее победить.

Ну, конечно, во мне еще много боевого духа, и, знаете, я хочу выложиться на полную, прежде чем закончу свою карьеру. Я стараюсь выкладываться на максимум каждый раз, когда выхожу на корт, стараюсь показывать хорошую игру, чтобы одерживать победы. Так что, чувствую себя хорошо на корте и очень этому рада.

Также хочу поздравить всех мам с Днем Матери, очень приятно быть в их числе».

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет с Николой Бартунковой.

Видеообзор матча

По теме:
Экс-первая ракета Осака уничтожила «нейтралку» в 1/16 финала турнира в Риме
Пекарня по-римски. Пятая ракетка прописала две баранки в матче 1/16 финала
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Убедительная победа в Риме. Видеообзор
Элина Свитолина WTA Рим Хейли Баптист
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»
Теннис | 10 мая 2026, 10:59 0
ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»
ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»

Хамад Меджедович ответил болельщикам после матча с Жоау Фонсекой в Риме

Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Футбол | 10 мая 2026, 08:40 15
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян

Все из-за угрозы ракетного удара

Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.05.2026, 13:30
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
MMA | 10.05.2026, 07:00
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд. Бой за титул UFC. Смотреть онлайн LIVE
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Бокс | 10.05.2026, 01:45
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
10.05.2026, 07:40 7
Футбол
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
10.05.2026, 10:04
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
08.05.2026, 19:13 71
Хоккей
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
Пономаренко хочет купить знаменитый клуб, в котором блистала легенда Динамо
09.05.2026, 09:25 44
Футбол
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 43
Футбол
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
09.05.2026, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем