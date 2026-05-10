  Аякс – Утрехт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
10 мая 2026, 13:37 | Обновлено 10 мая 2026, 13:38
Аякс – Утрехт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов

Поединок 33-го тура Эредивизи состоится 10 мая в 17:45 по Киеву

10 мая на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 33-го тура Эредивизи Нидерландов, в котором «Аякс» встретится с «Утрехтом». Поединок начнется в 17:45 по киевскому времени.

«Аякс»

Команда, безусловно, остается большой легендой нидерландского, да и всеевропейского, футбола. Но при этом она отошла в последние годы на вторые роли даже на родине. Все могло измениться в прошлом сезоне. Но там, устроив буквально «игру в поддавки» с ПСВ, в ней «победили», умудрившись стать вторыми.

Сейчас о подобном можно только мечтать. Снова футболисты практически проваливаются! Причем по всем «фронтам»: в Лиге чемпионов представитель Нидерландов собрал всего шесть очков в восьми матчах основного раунда, в Кубке вылетел уже в январе, причем с поражением 0-6 от АЗ в Алкмааре. Ну, а в Эредивизи удается занимать лишь скромное, как для гранда, четвертое место. Впрочем, как раз последние туры были даже неплохими: пара побед и зрелищная ничья 2-2 с ПСВ.

Клуб котируется куда ниже своего следующего соперника. Но все же определенный багаж исторических достижений у него был, да и в последние годы удавалось держаться, так сказать, во «втором эшелоне». Предыдущий розыгрыш чемпионата и вовсе закончили на четвертой позиции.

Такой итог позволил снова стартовать в еврокубках. Но, пройдя квалификацию Лиги Европы, потом голландцы в основном раунде ограничились единственной ничьей при обилии поражений. Да и на внутренней арене первый круг получился максимально невнятным. Резко прибавить получилось с февраля, в том числе и за счет аренды в «Байере» молодого Степанова. Фактурный форвард своими голами помог выдать ряд побед. И после 2-0 с НАК в прошлом туре удалось закрепиться на восьмой позиции, а это уже зона стыковых поединков за место в еврокубках.

Статистика личных встреч

Амстердамский гранд разучился в последнее время играть с этим соперником. У него только одна победа в пяти крайних матчах при трех поражениях.

Букмекерские конторы уверены в победе хозяев. Но они нестабильны – лучше применить «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,63).

