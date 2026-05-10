  4. Коуч Динамо: «Это хитрости тренера ЛНЗ. Я понимаю, что...»
10 мая 2026, 09:12 |
Игорь Костюк пожаловался на высоту газона в матче против черкасского ЛНЗ

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк пожаловался на высоту газона в матче против черкасского ЛНЗ, заявив, что это уловки от тренера «фиолетовых» Виталия Пономарева.

Я понимаю, что это тоже определенный элемент тактики – когда трава на поле не подстрижена, мяч двигается медленнее, задерживается. Это тоже определенная хитрость, которую использует тренер ЛНЗ Пономарев.

Когда газон ниже, мяч двигается гораздо быстрее и качественнее. Сегодня мяч немного «застрял», не хватило ни мастерства, ни сил, чтобы забить мяч, – сказал Костюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 54 турнирных балла после 27 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 48 баллами.

Игорь Костюк Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Динамо чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 2
Паганому танцюристу і яйця заважають.
Цілий тиждень мали на підготовку ,що ви робите на тренуваннях ?
