Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ

В субботу, 9 мая, состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо» . Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

Вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко остался недоволен игрой своей команды, которую охарактеризовал одним словом. Об этом сообщил комментатор Александр Новак:

«Ярмоленко не отвечал на вопросы журналистов, но прошел мимо, опустил голову, глаза и прозвучали слова: «Стыдоба». Это тоже о многом говорит. Если сам Андрей прошел и сказал «Стыдоба», то что еще добавить».

После 27 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции, пропустив вперед ЛНЗ (54), житомирское «Полесье» (55) и донецкий «Шахтер» (63).