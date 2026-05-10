Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ
Украина. Премьер лига
Ярмоленко одним словом отреагировал на игру Динамо в матче против ЛНЗ

Вингер киевского клуба остался недоволен игрой «бело-синих» в поединке 27-го тура Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В субботу, 9 мая, состоялся матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо» . Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

Вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко остался недоволен игрой своей команды, которую охарактеризовал одним словом. Об этом сообщил комментатор Александр Новак:

«Ярмоленко не отвечал на вопросы журналистов, но прошел мимо, опустил голову, глаза и прозвучали слова: «Стыдоба». Это тоже о многом говорит. Если сам Андрей прошел и сказал «Стыдоба», то что еще добавить».

После 27 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции, пропустив вперед ЛНЗ (54), житомирское «Полесье» (55) и донецкий «Шахтер» (63).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо Киев ЛНЗ - Динамо Андрей Ярмоленко
Николай Тытюк Источник: FootballHub
Для Динамо місце нижче першого це вже невдача. Треба готуватися до наступного сезону і задача на цей час серйозно віднестися до фіналу кубка україни і перемогти непоступливу черніговську команду. 
вам стидоба, а українців бере сміх !
А деякі недоболіли києвські пишаються своїм дніщенським динамо ;)
