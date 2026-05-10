Синнер и Зверев идут дальше. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Риме

9 мая завершились все матчи второго круга на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме в мужском одиночном разряде.

Первые два сеяных Янник Синнер и Александр Зверев продолжают выступления на турнире. Синнер переиграл Себастьяна Офнера в двух сетах, а Зверев обыграл Даниэля Альтмайера в двух партиях.

Третий сеяный Новак Джокович проиграл поединок 1/32 финала Дино Прижмичу в трех сетах, а сеяный под четвертым номером Феликс Оже-Альяссим уступил Мариано Навоне на двух тай-брейках.

ATP 1000 Рим. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Алексей Попырин

Фрэнсис Тиафо [20] – Андреа Пеллегрино [Q]

Андрей Рублев [12] – Алехандро Давидович-Фокина [21]

Брэндон Накашима [12] – Николоз Басилашвили [Q]

Мариано Навоне – Хамад Меджедович

Маттиа Беллуччи – Мартин Ландалус [LL]

Флавио Коболли [10] – Тьяго Агустин Тиранте

Пабло Ламас Руис [Q] – Даниил Медведев [7]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Франсиско Черундоло [25]

Каспер Рууд [23] – Иржи Легечка [11]

Карен Хачанов [13] – Ботик ван де Зандсхулп

Уго Умбер [31] – Дино Прижмич [Q]

Маттео Арнальди [WC] – Рафаэль Ходар [32]

Лернер Тьен [19] – Александр Бублик [9]

Томми Пол [16] – Лучано Дардери [18]

Александер Блокс – Александр Зверев [2]

