  4. Синнер и Зверев идут дальше. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Риме
10 мая 2026, 02:10 | Обновлено 10 мая 2026, 02:14
Янник обыграл Себастьяна Офнера, Александр одолел Даниэля Альтмайера

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

9 мая завершились все матчи второго круга на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме в мужском одиночном разряде.

Первые два сеяных Янник Синнер и Александр Зверев продолжают выступления на турнире. Синнер переиграл Себастьяна Офнера в двух сетах, а Зверев обыграл Даниэля Альтмайера в двух партиях.

Третий сеяный Новак Джокович проиграл поединок 1/32 финала Дино Прижмичу в трех сетах, а сеяный под четвертым номером Феликс Оже-Альяссим уступил Мариано Навоне на двух тай-брейках.

ATP 1000 Рим. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Алексей Попырин
Фрэнсис Тиафо [20] – Андреа Пеллегрино [Q]

Андрей Рублев [12] – Алехандро Давидович-Фокина [21]
Брэндон Накашима [12] – Николоз Басилашвили [Q]

Мариано Навоне – Хамад Меджедович
Маттиа Беллуччи – Мартин Ландалус [LL]

Флавио Коболли [10] – Тьяго Агустин Тиранте
Пабло Ламас Руис [Q] – Даниил Медведев [7]

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Франсиско Черундоло [25]
Каспер Рууд [23] – Иржи Легечка [11]

Карен Хачанов [13] – Ботик ван де Зандсхулп
Уго Умбер [31] – Дино Прижмич [Q]

Маттео Арнальди [WC] – Рафаэль Ходар [32]
Лернер Тьен [19] – Александр Бублик [9]

Томми Пол [16] – Лучано Дардери [18]
Александер Блокс – Александр Зверев [2]

Видеообзор третьего игрового дня (нижняя часть сетки)

Видеообзор четвертого игрового дня (верхняя часть сетки)

