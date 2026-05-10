Синнер и Зверев идут дальше. Определены пары 1/16 финала Мастерса в Риме
Янник обыграл Себастьяна Офнера, Александр одолел Даниэля Альтмайера
9 мая завершились все матчи второго круга на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме в мужском одиночном разряде.
Первые два сеяных Янник Синнер и Александр Зверев продолжают выступления на турнире. Синнер переиграл Себастьяна Офнера в двух сетах, а Зверев обыграл Даниэля Альтмайера в двух партиях.
Третий сеяный Новак Джокович проиграл поединок 1/32 финала Дино Прижмичу в трех сетах, а сеяный под четвертым номером Феликс Оже-Альяссим уступил Мариано Навоне на двух тай-брейках.
ATP 1000 Рим. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Алексей Попырин
Фрэнсис Тиафо [20] – Андреа Пеллегрино [Q]
Андрей Рублев [12] – Алехандро Давидович-Фокина [21]
Брэндон Накашима [12] – Николоз Басилашвили [Q]
Мариано Навоне – Хамад Меджедович
Маттиа Беллуччи – Мартин Ландалус [LL]
Флавио Коболли [10] – Тьяго Агустин Тиранте
Пабло Ламас Руис [Q] – Даниил Медведев [7]
Нижняя часть сетки
Лоренцо Музетти [8] – Франсиско Черундоло [25]
Каспер Рууд [23] – Иржи Легечка [11]
Карен Хачанов [13] – Ботик ван де Зандсхулп
Уго Умбер [31] – Дино Прижмич [Q]
Маттео Арнальди [WC] – Рафаэль Ходар [32]
Лернер Тьен [19] – Александр Бублик [9]
Томми Пол [16] – Лучано Дардери [18]
Александер Блокс – Александр Зверев [2]
