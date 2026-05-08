Фиаско легенды. Джокович сенсационно проиграл на старте Мастерса в Риме
Джокович уступил Дино Прижмичу в трех сетах в матче 1/32 финала
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) сенсационно проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.
Джокович в борьбе уступил хорвату Дино Прижмичу (ATP 79) в трех сетах за 2 часа и 17 минут – 6:2, 2:6, 4:6.
Это была вторая очная встреча игроков.
Ранее Джокович и Прижмич встречались на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Ноле одержал волевую победу в четырех сетах над 18-летним теннисистом. Матч продолжался четыре часа и стал для серба одним из самых длинных поединков первого круга в карьере.
Джокович является шестикратным чемпионом Мастерса в Риме (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022 года).
Ноле впервые проиграл стартовый поединок на тысячнике в столице Италии.
Прижмич одержал крупнейшую победу в карьере.
Дино стал первым квалифайером и самым низкорейтинговым игроком (ATP 79), который одержал камбек-победу над Джоковичем на Мастерсе в Риме.
В 1/16 финала Прижмич сыграет с победителем поединка Уго Умбер – Вит Копржива.
ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала
Дино Прижмич – Новак Джокович [3] – 2:6, 6:2, 6:4
1 - Dino Prizmic is now the first qualifier and the lowest-ranked (#79) player to claim a comeback win over Novak Djokovic at an ATP Masters 1000 event. Doppelganger.#IBI26 | @InteBNLdItalia @atptour pic.twitter.com/24XUXVJrdW— OptaAce (@OptaAce) May 8, 2026
