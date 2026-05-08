  4. Фиаско легенды. Джокович сенсационно проиграл на старте Мастерса в Риме
08 мая 2026, 21:08 | Обновлено 08 мая 2026, 21:30
Фиаско легенды. Джокович сенсационно проиграл на старте Мастерса в Риме

Джокович уступил Дино Прижмичу в трех сетах в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) сенсационно проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Джокович в борьбе уступил хорвату Дино Прижмичу (ATP 79) в трех сетах за 2 часа и 17 минут – 6:2, 2:6, 4:6.

Это была вторая очная встреча игроков.

Ранее Джокович и Прижмич встречались на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Ноле одержал волевую победу в четырех сетах над 18-летним теннисистом. Матч продолжался четыре часа и стал для серба одним из самых длинных поединков первого круга в карьере.

Джокович является шестикратным чемпионом Мастерса в Риме (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022 года).

Ноле впервые проиграл стартовый поединок на тысячнике в столице Италии.

Прижмич одержал крупнейшую победу в карьере.

Дино стал первым квалифайером и самым низкорейтинговым игроком (ATP 79), который одержал камбек-победу над Джоковичем на Мастерсе в Риме.

В 1/16 финала Прижмич сыграет с победителем поединка Уго Умбер – Вит Копржива.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Дино Прижмич Новак Джокович [3] – 2:6, 6:2, 6:4

ОЛЕЙНИКОВА: Соболенко? Если диктатор поздравляет тебя – ты лоялен к режиму
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
Екатерина УСИК: «Я его бросила и все, мне было очень тяжело»
Роки беруть своє. Вже не та мотивація у Ноле. Головні конкуренти(Роджер і Рафа) вже в минулому. Напевно і Ноле скоро завершить. Не хочеться, щоб він програвав усім підряд. Епоха Великої Трійки підходить до завершення. Але така закономірність: не вони перші, не вони й останні.
Принципове протистояння.
Треба йти на пенсію 
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Мальдера принял решение по поводу зарплаты и озвучил цифры
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
