Фиаско легенды. Джокович сенсационно проиграл на старте Мастерса в Риме

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) сенсационно проиграл стартовый поединок на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Джокович в борьбе уступил хорвату Дино Прижмичу (ATP 79) в трех сетах за 2 часа и 17 минут – 6:2, 2:6, 4:6.

Это была вторая очная встреча игроков.

Ранее Джокович и Прижмич встречались на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году. Ноле одержал волевую победу в четырех сетах над 18-летним теннисистом. Матч продолжался четыре часа и стал для серба одним из самых длинных поединков первого круга в карьере.

Джокович является шестикратным чемпионом Мастерса в Риме (2008, 2011, 2014, 2015, 2020 и 2022 года).

Ноле впервые проиграл стартовый поединок на тысячнике в столице Италии.

Прижмич одержал крупнейшую победу в карьере.

Дино стал первым квалифайером и самым низкорейтинговым игроком (ATP 79), который одержал камбек-победу над Джоковичем на Мастерсе в Риме.

В 1/16 финала Прижмич сыграет с победителем поединка Уго Умбер – Вит Копржива.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Дино Прижмич – Новак Джокович [3] – 2:6, 6:2, 6:4

Видеообзор матча

Фотогалерея матча