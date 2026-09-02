Матчи US Open 2026 приостановлены из-за дождя. Когда стартует Свитолина?

Матчи Открытого чемпионата США 2026 на открытых кортах приостановлены из-за дождя в Нью-Йорке.

Поединки второго раунда US Open в одиночных разрядах продолжают только на Arthur Ashe Stadium и Louis Armstrong Stadium, где есть возможность закрыть крышу.

В ночь на 3 сентября поединок 1/32 финала проведет украинка Элина Свитолина. Элина встретится с представительницей Австралии Майей Джойнт.

Изначально старт встречи Свитолиной и Джойнт был запланирован на 00:30 по Киеву – пятым запуском на Grandstand после игры Прижмич – Пол.

Судя по расписанию, Свитолина и Джойнт не начнут поединок ранее 03:00 по Киеву.

Пока что на Grandstand завершился лишь матч первого запуска – Алекс Микельсен одолел Брендона Накашиму.

Вторым запуском вышли Эмма Наварро и Кэти Макнелли. Игра была прервана при счете 3:6, 5:2 в пользу Наварро во втором сете. Ожидается, что встреча возобновится в 23:00 по Киеву.

После завершения игры Эммы и Кэти матч 1-го раунда на Grandstand должны доиграть Ива Йович и Магдалена Френх (4:4 в первом сете), которіе начали очное противостояние еще днем ранее. И только после них на корт выйдут Пол и Прижмич.

Стоит также учесть, что некоторые поединки могут быть перенесены на закрытые корты, тогда возможны изменения в расписании.

Ориентировочное расписание матчей на Grandstand (2–3 сентября)