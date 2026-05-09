Реванш не удался. Четвертый сеяный вылетел на старте Мастерса в Риме

Канадский теннисист, четвертый сеяный Феликс Оже-Альяссим (ATP 5) сенсационно проиграл поединок 1/32 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

Феликс уступил аргентинцу Мариано Навоне (ATP 44) на двух тай-брейках за 2 часа и 54 минуты – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Это вторая победа Навоне над Оже-Альяссимом. В прошлом году Мариано обыграл Феликса в поединке 1/16 финала на турнире ATP 500 в Мюнхене.

В 1/16 финала Навоне сыграет с победителем поединка Хамад Меджедович – Жоау Фонсека.

ATP 1000 в Рим. Грунт, 1/32 финала

Феликс Оже-Альяссим [4] – Мариано Навоне – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7)

