Реванш не удался. Четвертый сеяный вылетел на старте Мастерса в Риме
Феликс Оже-Альяссим проиграл Мариано Навоне в матче 1/32 финала
Канадский теннисист, четвертый сеяный Феликс Оже-Альяссим (ATP 5) сенсационно проиграл поединок 1/32 финала на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.
Феликс уступил аргентинцу Мариано Навоне (ATP 44) на двух тай-брейках за 2 часа и 54 минуты – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).
Это вторая победа Навоне над Оже-Альяссимом. В прошлом году Мариано обыграл Феликса в поединке 1/16 финала на турнире ATP 500 в Мюнхене.
В 1/16 финала Навоне сыграет с победителем поединка Хамад Меджедович – Жоау Фонсека.
ATP 1000 в Рим. Грунт, 1/32 финала
Феликс Оже-Альяссим [4] – Мариано Навоне – 6:7 (4:7), 6:7 (5:7)
