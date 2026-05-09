Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер успешно стартовал на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

Синнер переиграл представителя Австрии Себастьяна Офнера (ATP 82) в двух сетах за 1 час и 31 минуту – 6:3, 6:4.

Янник одержал вторую победу на Себастьяном.

Итальянец продолжил победную серию на Мастерсах, которая началась еще в ноябре 2025 года. В активе Янника 29 выигранных поединков подряд.

Соперник Синнера в 1/16 финала определится в поединке Алексей Попырин – Якуб Меншик.

ATP 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Янник Синнер [1] – Себастьян Офнер – 6:3, 6:4

