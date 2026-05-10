ВИДЕО. Гвардиола взорвал зал шуткой о соперничестве с Арсеналом
Тренер «Сити» забавно завершил пресс-конференцию после матча с «Брентфордом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил на тему борьбы за чемпионство с лондонским «Арсеналом».
За три тура до завершения розыгрыша АПЛ команда испанца отстает от «канониров», возглавляющих турнирную таблицу, всего на два очка. Для того, чтобы обойти лондонцев, «Сити» нужно не терять очки и надеяться на ошибку конкурентов. Гвардиола с юмором отреагировал на эту ситуацию.
«Вперед, железяки! (Come on You Irons!)» – воскликнул тренер во время общения с журналистами, скрестив перед собой руки, что вызвало смех в зале.
Речь идет о культовом лозунге и жесте «Вест Хэма», который в воскресенье, 10 мая, сыграет с «Арсеналом» в чемпионате. После этого «канониров» в АПЛ ждут еще матчи с «Бернли» и «Кристал Пэлас».
“COME ON YOU IRONS!” 😂— BeanymanSports (@BeanymanSports) May 9, 2026
Pep Guardiola ended his press conference by shouting West Ham’s chant while doing the crossed-arms gesture as Man City wait for another twist in the title race ⚒️👀 pic.twitter.com/GOO2KZE094
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Лука Лемишко провел отличный матч с «ДАКом»