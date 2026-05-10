  4. ВИДЕО. Гвардиола взорвал зал шуткой о соперничестве с Арсеналом
10 мая 2026, 00:09 | Обновлено 10 мая 2026, 01:33
ВИДЕО. Гвардиола взорвал зал шуткой о соперничестве с Арсеналом

Тренер «Сити» забавно завершил пресс-конференцию после матча с «Брентфордом»

10 мая 2026, 00:09 | Обновлено 10 мая 2026, 01:33
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил на тему борьбы за чемпионство с лондонским «Арсеналом».

За три тура до завершения розыгрыша АПЛ команда испанца отстает от «канониров», возглавляющих турнирную таблицу, всего на два очка. Для того, чтобы обойти лондонцев, «Сити» нужно не терять очки и надеяться на ошибку конкурентов. Гвардиола с юмором отреагировал на эту ситуацию.

«Вперед, железяки! (Come on You Irons!)» – воскликнул тренер во время общения с журналистами, скрестив перед собой руки, что вызвало смех в зале.

Речь идет о культовом лозунге и жесте «Вест Хэма», который в воскресенье, 10 мая, сыграет с «Арсеналом» в чемпионате. После этого «канониров» в АПЛ ждут еще матчи с «Бернли» и «Кристал Пэлас».

Андрей Плыгун Sport.ua
Гвардіола не просто підірвав зал, а просто вклав усіх на підлогу від реготу. Там п'ять хвилин ніхто слова не міг вимовити, всі сміялися, як востаннє, каталися між стільцями, животи надривали... Дуже смішний жарт, реакція відповідна   
