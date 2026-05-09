  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Будем делать свою работу и ждать»
09 мая 2026, 23:24 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий после разгрома «Брентфорда» (3:0).

«Действительно сложный соперник. Его переходы в атаку, стандартные положения, вбрасывания – в первые минуты мы испытывали трудности, но потом показали действительно хорошую игру. Особенно левый фланг в первом тайме, оба фланга – во втором.

Жереми Доку великолепен во многих аспектах. Во втором тайме мы выпустили больше игроков в штрафную, чего не было в первом, поэтому нам было тяжело. В итоге мы добились хорошего результата и продолжаем двигаться вперед», – заявил тренер «Манчестер Сити».

Также Гвардиола признал, что в чемпионской гонке многое зависит от результатов «Арсенала»: «Посмотрим, это не в наших руках. Мы будем делать свою работу. С «Эвертоном» мы не справились идеально. Мы будем делать свою работу и ждать».

За три тура до финиша «Арсенал» опережает «Сити» на два очка.

Пеп Гвардиола Манчестер Сити Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Жереми Доку
Руслан Полищук Источник: BBC
