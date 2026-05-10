Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вспомнил, как играть в футбол?» Реакция фанатов на феерию Зубкова в дерби
Турция
10 мая 2026, 10:47 |
998
0

«Вспомнил, как играть в футбол?» Реакция фанатов на феерию Зубкова в дерби

Болельщики «Трабзонспора» прошлись критикой по украинцу

10 мая 2026, 10:47 |
998
0
«Вспомнил, как играть в футбол?» Реакция фанатов на феерию Зубкова в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинец Александр Зубков стал героем для «Трабзонспора» в дерби с «Бешикташем» в рамках 33-го тура чемпионата Турции.

Футболист из Украины выдал невероятный перформанс в Стамбуле, оформив гол и ассист.

Благодаря усилиям Зубкова «Трабзонспор» во второй раз в сезоне обыграл «Бешикташ» в чемпионате – 2:1.

После финального свистка болельщики «Трабзонспора» эмоционально высказались об Александре: кто-то хвалил украинца и называл его «основой», а кто-то раскритиковал за слабые предыдущие матчи.

Onur: Ни в коем случае не отпускайте его. Мы не сможем добиться успеха, если будем постоянно менять костяк состава.

Черны и ему подобные нигде не играют в футбол, кроме контратак. Мы не станем чемпионами, постоянно перепродавая игроков.

Пина, Нвайву, Батагов, Мустафа, Жаболь, Бушуари, Онуачу, Зубков – этот костяк должен остаться. Продайте «братьев» Аугусто и Улаи.

El Tigre: Чувак, лига уже закончилась, а этот в бесполезном матче прессинг включает, аллоооо.

Ayberk: Ты нам весь сезон мозги пудрил, недоделок.

Oulaininüçüncübacağ: Клянусь, Зубков включается только на игру с «Бешикташем», придурок.

Karadeniz_Fırtınası61: Тебя не было видно столько недель, Зуби, неужели ты только сейчас вспомнил, как играть в футбол?

İbn El Djaniny: Молодец, сынок, теперь отдаешь долг клубу, а потом переходишь в «Бенфику» и отправляешь нам Кабрала. Давай, дорогой.

Burak: Как только с женой отношения наладил, скажу я, что Зубков – зверь.

Dikembe Mutombo: Если класс футболиста очень-очень высокий, то даже если он играет плохо, ты обязан держать его на поле все 90 минут. Игроков уровня Зубкова в Турции считаные единицы. Если брать только фланги, то его аналог – Мучи. Более того, эти двое могут играть на любой позиции на поле, не выпадая из игры. Это футболисты на все 90 минут.

61: Лучший игрок лиги. Болельщики не любят талантливых игроков, они завидуют.

Ta®ık: Зубков, если бы ты играл так, как в прошлом году, мы бы сейчас говорили о совсем других вещах. Но что поделаешь... как говорят: «Если суждено – придет и из Йемена, и из Дамаска, а если нет – ничего не поделаешь».

По теме:
ВИДЕО. Теннисист «отправил спать» фанов после победы над «любимчиком ATP»
Чемпионат Турции: чемпионский камбек Галатасарая, дубль Фреда
Зубков дал комментарий после гола и ассиста в победном дерби с Бешикташем
Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Бешикташ реакция болельщиков фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Футбол | 10 мая 2026, 06:23 13
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции

Донецкий Шахтер может стать чемпионом уже 10 мая

Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Футбол | 10 мая 2026, 07:40 7
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе
Ребров нашел себе новый клуб. Уже договорился о работе

Тренер должен возглавить «Панатинаикос»

Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 10.05.2026, 10:04
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Футбол | 10.05.2026, 10:09
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Тренер Реала: «Ему пришлось отказаться от многих вещей, чтобы быть здесь»
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Футбол | 10.05.2026, 07:10
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 42
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 12
Теннис
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
Динамо ведет переговоры по лидеру клуба УПЛ. Известна сумма отступных
08.05.2026, 11:56 12
Футбол
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
Сын Виталия Кличко сменит клубную прописку, перебравшись в США
08.05.2026, 11:59 13
Баскетбол
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
09.05.2026, 07:25 15
Футбол
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
Клуб Украинской Премьер-лиги может сняться с чемпионата – источник
08.05.2026, 12:17 1
Футбол
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
09.05.2026, 08:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем