«Вспомнил, как играть в футбол?» Реакция фанатов на феерию Зубкова в дерби
Болельщики «Трабзонспора» прошлись критикой по украинцу
Украинец Александр Зубков стал героем для «Трабзонспора» в дерби с «Бешикташем» в рамках 33-го тура чемпионата Турции.
Футболист из Украины выдал невероятный перформанс в Стамбуле, оформив гол и ассист.
Благодаря усилиям Зубкова «Трабзонспор» во второй раз в сезоне обыграл «Бешикташ» в чемпионате – 2:1.
После финального свистка болельщики «Трабзонспора» эмоционально высказались об Александре: кто-то хвалил украинца и называл его «основой», а кто-то раскритиковал за слабые предыдущие матчи.
Onur: Ни в коем случае не отпускайте его. Мы не сможем добиться успеха, если будем постоянно менять костяк состава.
Черны и ему подобные нигде не играют в футбол, кроме контратак. Мы не станем чемпионами, постоянно перепродавая игроков.
Пина, Нвайву, Батагов, Мустафа, Жаболь, Бушуари, Онуачу, Зубков – этот костяк должен остаться. Продайте «братьев» Аугусто и Улаи.
El Tigre: Чувак, лига уже закончилась, а этот в бесполезном матче прессинг включает, аллоооо.
Ayberk: Ты нам весь сезон мозги пудрил, недоделок.
Oulaininüçüncübacağ: Клянусь, Зубков включается только на игру с «Бешикташем», придурок.
Karadeniz_Fırtınası61: Тебя не было видно столько недель, Зуби, неужели ты только сейчас вспомнил, как играть в футбол?
İbn El Djaniny: Молодец, сынок, теперь отдаешь долг клубу, а потом переходишь в «Бенфику» и отправляешь нам Кабрала. Давай, дорогой.
Burak: Как только с женой отношения наладил, скажу я, что Зубков – зверь.
Dikembe Mutombo: Если класс футболиста очень-очень высокий, то даже если он играет плохо, ты обязан держать его на поле все 90 минут. Игроков уровня Зубкова в Турции считаные единицы. Если брать только фланги, то его аналог – Мучи. Более того, эти двое могут играть на любой позиции на поле, не выпадая из игры. Это футболисты на все 90 минут.
61: Лучший игрок лиги. Болельщики не любят талантливых игроков, они завидуют.
Ta®ık: Зубков, если бы ты играл так, как в прошлом году, мы бы сейчас говорили о совсем других вещах. Но что поделаешь... как говорят: «Если суждено – придет и из Йемена, и из Дамаска, а если нет – ничего не поделаешь».
