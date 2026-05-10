«Вспомнил, как играть в футбол?» Реакция фанатов на феерию Зубкова в дерби

Украинец Александр Зубков стал героем для «Трабзонспора» в дерби с «Бешикташем» в рамках 33-го тура чемпионата Турции.

Футболист из Украины выдал невероятный перформанс в Стамбуле, оформив гол и ассист.

Благодаря усилиям Зубкова «Трабзонспор» во второй раз в сезоне обыграл «Бешикташ» в чемпионате – 2:1.

После финального свистка болельщики «Трабзонспора» эмоционально высказались об Александре: кто-то хвалил украинца и называл его «основой», а кто-то раскритиковал за слабые предыдущие матчи.

Onur: Ни в коем случае не отпускайте его. Мы не сможем добиться успеха, если будем постоянно менять костяк состава.

Черны и ему подобные нигде не играют в футбол, кроме контратак. Мы не станем чемпионами, постоянно перепродавая игроков.

Пина, Нвайву, Батагов, Мустафа, Жаболь, Бушуари, Онуачу, Зубков – этот костяк должен остаться. Продайте «братьев» Аугусто и Улаи.

El Tigre: Чувак, лига уже закончилась, а этот в бесполезном матче прессинг включает, аллоооо.

Ayberk: Ты нам весь сезон мозги пудрил, недоделок.

Oulaininüçüncübacağ: Клянусь, Зубков включается только на игру с «Бешикташем», придурок.

Karadeniz_Fırtınası61: Тебя не было видно столько недель, Зуби, неужели ты только сейчас вспомнил, как играть в футбол?

İbn El Djaniny: Молодец, сынок, теперь отдаешь долг клубу, а потом переходишь в «Бенфику» и отправляешь нам Кабрала. Давай, дорогой.

Burak: Как только с женой отношения наладил, скажу я, что Зубков – зверь.

Dikembe Mutombo: Если класс футболиста очень-очень высокий, то даже если он играет плохо, ты обязан держать его на поле все 90 минут. Игроков уровня Зубкова в Турции считаные единицы. Если брать только фланги, то его аналог – Мучи. Более того, эти двое могут играть на любой позиции на поле, не выпадая из игры. Это футболисты на все 90 минут.

61: Лучший игрок лиги. Болельщики не любят талантливых игроков, они завидуют.

Ta®ık: Зубков, если бы ты играл так, как в прошлом году, мы бы сейчас говорили о совсем других вещах. Но что поделаешь... как говорят: «Если суждено – придет и из Йемена, и из Дамаска, а если нет – ничего не поделаешь».