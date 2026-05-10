Звезда дерби. Названа оценка Зубкова за гол и ассист против Бешикташа

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил самую высокую оценку в матче 33-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».

Зубков на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле отметился голом и результативной передачей, принеся своему клубу победу со счетом 2:1.

После поединка статистический портал SofaScore оценил феерическое выступление Александра в 8.2 балла.

Конкурентом Зубкова в борьбе за звание лучшего игрока матча стал вратарь «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, который совершил четыре сейва и получил оценку 8.1.

Среди партнёров украинца портал отдельно отметил Эрнеста Мучи, забившего второй мяч после передачи Александра.

