Звезда дерби. Названа оценка Зубкова за гол и ассист против Бешикташа
Украинец помог «Трабзонспору» одолеть соперника
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил самую высокую оценку в матче 33-го тура чемпионата Турции против «Бешикташа».
Зубков на арене «Бешикташ Парк» в Стамбуле отметился голом и результативной передачей, принеся своему клубу победу со счетом 2:1.
После поединка статистический портал SofaScore оценил феерическое выступление Александра в 8.2 балла.
Конкурентом Зубкова в борьбе за звание лучшего игрока матча стал вратарь «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, который совершил четыре сейва и получил оценку 8.1.
Среди партнёров украинца портал отдельно отметил Эрнеста Мучи, забившего второй мяч после передачи Александра.
Оценки матча «Бешикташ» – «Трабзонспор» от SofaScore
