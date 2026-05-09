Падение топов. Пятый сеяный вылетел от квалифайера на Мастерсе в Риме

Американский теннисист, пятый сеяный Бен Шелтон (ATP 6) вылетел с грунтового турнира ATP 1000 в Риме в матче 1/32 финала.

Шелтон проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили (ATP 117) в трех сетах за 2 часа и 20 минут – 4:6, 7:6 (7:5), 3:6.

Это была первая очная встреча игроков.

Для Басилашвили это девятая победа над игроком из топ-10 в карьере.

Выступления на Мастерсе в Риме также завершили: Новак Джокович, Алекс де Минаур и Феликс Оже-Альяссим.

В 1/16 финала Басилашвили сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

ATP 1000 в Рим. Грунт, 1/32 финала

Николоз Басилашвили [Q] – Бен Шелтон [5] – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

