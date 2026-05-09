Падение топов. Пятый сеяный вылетел от квалифайера на Мастерсе в Риме
Бен Шелтон проиграл Николозу Басилашвили в матче 1/32 финала
Американский теннисист, пятый сеяный Бен Шелтон (ATP 6) вылетел с грунтового турнира ATP 1000 в Риме в матче 1/32 финала.
Шелтон проиграл представителю Грузии Николозу Басилашвили (ATP 117) в трех сетах за 2 часа и 20 минут – 4:6, 7:6 (7:5), 3:6.
Это была первая очная встреча игроков.
Для Басилашвили это девятая победа над игроком из топ-10 в карьере.
Выступления на Мастерсе в Риме также завершили: Новак Джокович, Алекс де Минаур и Феликс Оже-Альяссим.
В 1/16 финала Басилашвили сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.
ATP 1000 в Рим. Грунт, 1/32 финала
Николоз Басилашвили [Q] – Бен Шелтон [5] – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Риакпоре считает, что украинец проиграл Чисоре
Битва в Черкассах с прицелом на медали