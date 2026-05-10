Йожеф Сабо назвал причину, по которой Динамо не смогло обыграть ЛНЗ

Легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему киевский клуб не смог обыграть черкасский ЛНЗ.

– Отсутствие Попова, Тымчика, Бражка, Редушко, Кабаева, Пономаренко сказалась на потенциале динамовцев в игре с ЛНЗ?

– Не всех, но некоторых исполнителей не хватало. Но и утверждать нельзя, что, допустим, был бы Пономаренко, то «Динамо» выиграло бы. Сейчас можно только гадать. Счет на табло. А он говорит о том, что подопечные Игоря Костюка снова не добились нужного результата. На своей половине играть в пас умеют, но как только мяч переходит на чужую половину, идет сплошной брак. Я не вижу поставленных ударов с 20-ти, 30-ти метров. Передача в штрафную, борьба, борьба… вот и весь футбол.

– ЛНЗ добилось, чего хотело?

– В принципе, да. Команда Виталия Пономарева мечтает быть на пьедестале, и они не подпустили к себе «Динамо». Поэтому, получается, стратегически черкасцы обыграли киевлян. Да, повторюсь, по игре гости выглядели лучше, но результата нет, а это самое главное.