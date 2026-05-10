Йожеф Сабо назвал причину, по которой Динамо не смогло обыграть ЛНЗ

Матч завершился нулевой ничьей

УАФ. Йожеф Сабо

Легенда «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, почему киевский клуб не смог обыграть черкасский ЛНЗ.

– Отсутствие Попова, Тымчика, Бражка, Редушко, Кабаева, Пономаренко сказалась на потенциале динамовцев в игре с ЛНЗ?
– Не всех, но некоторых исполнителей не хватало. Но и утверждать нельзя, что, допустим, был бы Пономаренко, то «Динамо» выиграло бы. Сейчас можно только гадать. Счет на табло. А он говорит о том, что подопечные Игоря Костюка снова не добились нужного результата. На своей половине играть в пас умеют, но как только мяч переходит на чужую половину, идет сплошной брак. Я не вижу поставленных ударов с 20-ти, 30-ти метров. Передача в штрафную, борьба, борьба… вот и весь футбол.

– ЛНЗ добилось, чего хотело?
– В принципе, да. Команда Виталия Пономарева мечтает быть на пьедестале, и они не подпустили к себе «Динамо». Поэтому, получается, стратегически черкасцы обыграли киевлян. Да, повторюсь, по игре гости выглядели лучше, но результата нет, а это самое главное.

Дмитрий Олийченко
